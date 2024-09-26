الشارقة يتخطى البطائح ويحافظ على الصدارة في النقطة 12

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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حافظ الشارقة على صدارة الترتيب بفوزه على البطائح بهدفين دون رد في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين محققاً فوزه الرابع على التوالي الذي أوصله للنقطة 12 وبقي البطائح في 4 نقاط، وجاء هدفا الفوز في الشوط الثاني.

لم ينقص الشوط الأول غير التسجيل في المرمى، حيث تميز بكثرة الهجمات والأسلوب المفتوح من الفريقين وكانت الغلبة لصالح الشارقة في صناعة الفرص والوصول للصندوق فيما اعتمد البطائح بشكل واضح على المرتدات التي لم تخل من خطورة على مرمى الشارقة ولعب حارسي الفريقين دوراً مؤثراً في التصدي لكل الهجمات خاصة حارس البطائح إبراهيم عيسى الذي أنقذ 3 فرص محققة على أقل تقدير من كايو لوكاس ولوان بيريرا وداركو فيما تصدى عادل الحوسني حارس الشارقة لفرصة محمد راشد المحققة، واستمر اللعب على هذا النحو حتى انتهى الشوط الأول كما بدأ بلا أهداف.

لم يتغير الوضع خلال ربع الساعة الأول للشوط الثاني، حيث صمد الحارس إبراهيم عيسى في التصدي لهجوم الشارقة وسط حسرة كبيرة لكايو لوكاس الذي أهدر فرصة في بداية الشوط، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 63 التي أعلن فيها الحكم نواف الزيودي عن ركلة جزاء نتيجة تصدي محمد أحمد للكرة بيده داخل الصندوق، نفذها كايو لوكاس ببراعة على يسار الحارس "ق 65" وبعد أقل من دقيقتين لهذا الهدف نجح فراس بالعربي في تعزيزه بهدف ثانٍ من خطأ للمدافع محمد أحمد، حاول البطائح بعد ذلك العودة للمباراة من خلال تغيير أسلوب اللعب وبعض التبديلات التي أجراها مدربه ولكن اصطدم بقوة دفاع وحارس الشارقة وسيطرة خط الوسط الشرقاوي على منطقة المناورة، واستمرت محاولات البطائح حتى الدقائق الأخيرة مع محاولات للشارقة لزيادة الغلة من الأهداف حتى انتهت المباراة بالهدفين.

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