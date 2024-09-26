العين والوصل.. صدام العمالقة اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - علي الظاهري

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يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الثامنة من مساء اليوم، فريق الوصل حامل اللقب في صدام العمالقة وقمة الإثارة والتشويق ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع كل فريق إلى حصد نقاط المباراة كاملة لخدمة أهدافه في المسابقة.

فالعين صاحب الأرض والجمهور، والذي يحتل المركز السابع برصيد (4 نقاط)، يأمل في اقتحام مثل الكبار مع مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة أمام كلباء، فيما يسعى الوصل صاحب المركز الثالث برصيد (7 نقاط) إلى الوصول للنقطة العاشرة والتربع على الصدارة ولو مؤقتاً، ويتوقع أن تحظى المواجهة بإقبال جماهيري كبير من أنصار الفريقين وهو ما يضاعف من الإثارة والتشويق المنتظرين.

ويدخل العين مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد فوزه العريض على أوكلاند سيتي النيوزلندي، بسداسية في استهلالية مشواره بكأس القارات، ويغيب عن صفوفه الليلة الثنائي لاعب الوسط يحيى نادر، والمدافع خالد الهاشمي، للإصابة.

فيما يكتنف الغموض مشاركة المهاجم التوغولى لابا كودجو، والمدافع كوامي اتون، اللذين غابا عن الفريق في المباراة الأخيرة لعدم الجهازية أيضاً، وكان الفريق أجرى أمس تدريبه الأخير على ملعبه والذي حرص خلاله المدرب كريسبو، على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة.

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، ضرورة وأهمية الفوز في مباراة اليوم أمام الوصل، وقال: نحن عائلة واحدة ويتوجب علينا أن نظهر جهوزيتنا دائماً للمنافسة على جميع البطولات التي نخوضها بالموسم الحالي.

من جهة أخرى، تقدم نادي الوصل بالشكر إلى إدارة نادي العين على منح جمهور الإمبراطور 30 % من السعة الاستيعابية لاستاد هزاع بن زايد في مباراة اليوم.

وأكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، جاهزيتهم لمباراة اليوم التي ستكون صعبة أمام العين، والذي يعد أفضل فريق في دوي أدنوك للمحترفين، خصوصاً في ظل وجود لاعبين مميزين في صفوف الفريق المنافس، مؤكداً أن المباراة تحتاج إلى اللعب بتركيز عالٍ وحماس من أجل العودة بنتيجة إيجابية من دار الزين.

ويستضيف استاد خالد بن محمد مباراة البطائح وضيفه الشارقة في الساعة 5:20 من مساء اليوم، ويخوض الفريقان المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق «الراقي» أول فوز في الجولة الماضية على حساب دبا الحصن مما قاده إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط، ويسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية رغم صعوبة المهمة أمام الشارقة، الذي سجل حضوره المميز بتحقيق 3 انتصارات عريضة وضعته في قمة صدارة المسابقة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع شباب الأهلي.

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