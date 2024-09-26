شبيه رحيمي يخطف الأضواء في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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حظي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بتفاعل لافت من قبل جماهير نادي العين، ظهر خلاله شخص يرتدي قميصاً بالرقم 21، ويتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ويشبه في ملامحه النجم المغربي سفيان رحيمي، لاعب فريق نادي العين.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لنادي العين، اللاعب رحيمي نفسه، وهو يتبادل التحية مع شبيهه، فيما بدأ الأخير في تقليد احتفاليته بتسجيل الأهداف، وحقق مقطع الفيديو مشاهدات عالية من قبل الجماهير العيناوية.

وتألق نجم سفيان رحيمي (28 عاماً)، خلال بطولة دوري أبطال آسيا 2024، ليقود العين إلى انتصارات رائعة، خصوصاً في الأدوار الإقصائية، ليتوج مع الفريق باللقب القاري.

كما توج هو بلقب أفضل لاعب، وهداف البطولة برصيد 13 هدف، ويخوض حالياً رفقة زملائه بالعين، تحديات كبيرة، إذ يشارك الفريق في بطولات عدة، فعلي المستوى الخارجي، ينافس دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات، ومونديال الأندية، فضلاً عن المسابقات المحلية.

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