نشاط «رابطة المحترفين» على «تيك توك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية ومنصة تيك توك المنصة الرائدة عالمياً للفيديوهات القصيرة، عن توقيع اتفاقية شراكة لموسمين 2025-2024 و2025 - 2026 لتكون المنصة بدورها شريكاً رسمياً للرابطة.

وستقدم المنصة التي بات لها دور مهم ومتصاعد في قطاع الرياضة، عدداً من الخدمات الرقمية المميزة للحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية خلال الموسم، لنشر المحتوى المتعلق بالرابطة من أجل الوصول لكل فئات المجتمع التي تضمها المنصة التي تملك حضوراً رياضياً قوياً وأصبحت المصدر المفضل الجديد لكل ما يتعلق بالرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبّر مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي برابطة المحترفين الإماراتية، عن سعادته بهذه الشراكة مع المنصة، مؤكداً أنها تأتي انطلاقاً من رغبة رابطة المحترفين الإماراتية بالوصول إلى فئات جديدة من الجماهير من خلال تنويع النشاطات التسويقية والإعلامية التي تتبناها الرابطة، وضمن مسار استقطاب شراكات جديدة تعود بالنفع على تطوير الكرة الإماراتية.

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