سهيل عبدالله.. 13 تصدياً مع دبا الحصن في 180 دقيقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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احتل سهيل عبدالله المطوع، حارس مرمى دبا الحصن، المركز الثاني في قائمة ترتيب أكثر حراس مرمى دوري أدنوك للمحترفين، تصدياً للكرات بـ13 تصدياً من مجموع مباراتين بواقع 180 دقيقة فقط، حتى الجولة الثالثة من المنافسة والتي غاب عنها في مباراة واحدة أمام فريقه «الوصل» الذي أعاره إلى دبا الحصن، ونصت اتفاقية الإعارة على عدم مشاركته في المباريات التي تجمع الفريقين.

ونجح سهيل المطوع «25 عاماً» في تقديم مستوى ممتاز في النسخة الحالية من الدوري، وخطف الأضواء مواصلاً مشوار تألقه الذي بدأه الموسم الماضي مع فريق الإمارات الذي كان قد لعب معه معاراً، وتربع معه بنهاية الموسم كأفضل حارس في الدوري تصدياً للكرات، ليؤكد جدارته وتميزه في حماية العرين وحرصه على تطوير قدراته الفنية.

وجاء تألق حارس المرمى الشاب، على الرغم من خسارة دبا الحصن في الجولات الثلاث الماضية، ليبقى بدون رصيد في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، واستقبلت شباكه 6 من مجموع 7 أهداف اهتزت بها شباك الفريق، منها هدف في مباراة الوصل، مع تألقه في إبعاد العديد من الكرات الخطرة التي أنقذ بها مرماه من أهداف إضافية.

وقدم حارس دبا الحصن أفضل مبارياته في الجولة الأخيرة أمام البطائح والتي انتهت لمصلحة الأخير 1-2، وكانت المباراة في طريقها للتعادل حتى الزمن المهدر الذي شهد إضافة الهدف الثاني وضياع نقطة التعادل على الفريق، وخلال اللقاء أبعد المطوع عدة أهداف محققة، ونفذ أفضل تصدٍّ في الدوري بإبعاد كرة كانت في طريقها للشباك بضربة رأسية بالقرب من المرمى وسط حسرة جماهير البطائح في مواجهة تميزت بالحماس والإثارة.

وحصل سهيل المطوع عقب صافرة النهاية على إشادة زملائه اللاعبين، وجماهير النادي بجانب كايو زاناردي مدرب الفريق الذي أشاد بجهود لاعبه والمستوى الذي قدمه في المباراة ونجاحه في إبعاد الكرات الخطرة وتقديم الدعم لزملائه اللاعبين طوال شوطي اللعب.

ويسعى حارس مرمى دبا الحصن الذي يعتبر من أكثر حراس دوري المحترفين تألقاً وتطوراً، لقيادة فريقه إلى النتائج الإيجابية في المواجهات المقبلة بداية من مباراة مضيفه عجمان غداً الجمعة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

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