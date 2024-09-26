محمد المحمود: لا يمكن الاستهانة بأي فريق في الكأس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد محمد إبراهيم المحمود عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الشؤون الرياضية أنه لا يمكن الاستهانة بأي فريق في بطولة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن مواجهة العين لأحد الفرق المتأهلة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى لن تكون سهلة.

وقال في تصريحات صحفية تعليقاً على قرعة كأس رئيس الدولة، التي أقيمت أول من أمس، بأبوظبي: «القرعة أسفرت عن مواجهات متوازنة في أغلب اللقاءات باستثناء مباراتين كبيرتين في دور الستة عشر، وبالطبع هي مباريات كؤوس ولا يوجد استهانة بأي فريق، وتلعب المباراة خلال 90 دقيقة وكل فريق يمتلك طموح الفوز، وبالتالي لا بد من أن تعطى كل مباراة حقها وتبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف إن العين يشارك في موسم استثنائي يخوض خلاله عدداً كبيراً من البطولات المحلية والخارجية، وإدارة النادي بدأت التخطيط منذ بداية الموسم وتجهيز الفريق بصفقات جيدة لمواكبة الاستحقاقات القوية التي تنتظر العين، وبتنسيق بين الإدارة والجهاز الفني للتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى.

وشدد على أن العين يتعامل مع كل البطولات بنفس العقلية وبطموح الفوز والتتويج، وأنه لا يوجد تفضيل لبطولة على أخرى وهدف الفريق الفوز بأكبر عدد من البطولات، ولا سيما في ظل التحديات الكثيرة التي يسعى خلالها «الزعيم» لتمثيل الكرة الإماراتية أفضل ما يكون مثلما اعتاد.

من جهته، أكد خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي الذي سيواجه في دور الستة عشر، نظيره دبا الحصن، أن القرعة لم تشهد مفاجآت كثيرة باستثناء مواجهتين من العيار الثقيل بين الوصل مع الوحدة والنصر مع الشارقة، لافتاً إلى أن البطولة ستخسر مبكراً فريقين من الفرق الكبيرة.

وقال: «القرعة جاءت سلسة ومبسطة من جانب اتحاد الكرة كالمعتاد، وشباب الأهلي يسعى بكل تأكيد للتتويج باللقب لأنها بطولة غالية على كل رياضي في الدولة، ونمتلك تاريخاً كبيراً في البطولة، إلى جانب الرغبة في المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق».

وأضاف: «كل المباريات صعبة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في مباراتنا في البطولة أمام دبا الحصن والتأهل إلى الدور ربع النهائي». وكانت قرعة دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، أسفرت عن صدام مبكر من الوصل والوحدة على استاد زعبيل بدبي، وقمة نارية بين النصر والشارقة على استاد آل مكتوم.

بينما جاءت بقية المواجهات متوازنة، حيث يلعب دبا الحصن مع شباب الأهلي، المتأهل الثاني من التصفيات التمهيدية والعين، الجزيرة والعروبة، البطائح وكلباء، عجمان وخورفكان، المتأهل الأول من التصفيات التمهيدية وبني ياس.

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