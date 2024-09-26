4 مدربين مهددون بمقصلة الإقالة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يأمل البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، والصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، والبرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة، والمغربي حسين عموتة مدرب الجزيرة، تحقيق الفوز في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، للإفلات من مقصلة الإقالة، بعد أن بات مصيرهم على «كف عفريت»، بسبب نتائجهم المتواضعة حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبدأ المقصلة في العمل بداية من الجولة الرابعة، لتطال رأس أحد هؤلاء المدربين، بعد أن أصبح وضع فرقهم لا يحتمل المزيد من الهزائم، خصوصاً أن أندية دوري أدنوك للمحترفين، تعودت على تدشين مسلسل الإقالات مبكراً، مثلما كان الحال في مواسم أخرى سابقاً، ومنها الموسم الماضي، الذي سجل إلى حدود الجولة الرابعة، 4 إقالات.

حيث شملت حينها الصربي زيليكو ماركوف المدرب السابق لحتا، الذي تمت إقالته بعد جولتين فقط، ومحمد الجالبوت الذي تمت إقالته من تدريب نادي الإمارات بنهاية الجولتين الأولى والثانية، وكايو زاناردي، الذي تمت إقالته في عجمان، وعبد العزيز العنبري المدرب السابق لخورفكان، والذي غادر منصبه بعد جولتين فقط في الدوري.

وأبرز المهددين بالإقالة المبكرة هذا الموسم، المغربي حسين عموتة، مدرب الجزيرة، بسبب توالي النتائج السلبية منذ بداية الموسم الحالي، حيث جمع الفريق 3 نقاط فقط من أصل 9 في أول 3 جولات من الدوري، بخسارته في الجولة الأولى من بني ياس 2 - 0، وبرباعية نظيفة من الشارقة في الجولة الثالثة.

وجاء فوزه الوحيد على حساب العروبة، بنتيجة 2 - 0 في الجولة الثانية، كما أنه تأهل بصعوبة، وبفارق الأهداف إلى ربع النهائي من مسابقة كاس مصرف أبوظبي الإسلامي، بفوزه ذهاباً على البطائح 3 - 1، وخسارته إياباً 2 - 1. ويتعرض عموتة لانتقادات كبيرة، بسبب الأداء المتواضع للجزيرة حتى خلال المباريات الودية.

حيث لم يُحقق الفوز في 5 مباريات ودية، منها 4 في معسكره الخارجي، ومباراة أمام الوحدة، خسرها بهدفين نظيفين، ما يضع الفريق أمام حتمية تحقيق الفوز، عندما يواجه النصر على ملعبه، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتضم قائمة المدربين المهددين بالإقالة المبكرة، البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة، الذي وضعته الجولة الرابعة في لقاء من العيار الثقيل، يجمعه مع شباب الأهلي، أحد المنافسين على اللقب، وصاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن المتصدر الشارقة.

وتلقى العروبة 3 هزائم في 3 جولات، كانت الأولى من النصر 5 - 1، والثانية من الجزيرة 2 - 0، والثالثة من خورفكان 2 - 1، كما أن العروبة ودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول، على يد النصر، بعد التعادل ذهاباً 0 - 0، ثم الخسارة إياباً بنتيجة 2 - 1.

وبات البرازيلي كايو زاناردي قريباً من التعرض لسيناريو مشابه للموسم الماضي، عندما تمت إقالته من تدريب عجمان بنهاية الجولة الرابعة، وتلقى دبا الحصن 3 هزائم في الدوري حتى الآن، على يد الشارقة 4 - 1 في الجولة الأولى، و1 - 0 من الوصل في الجولة الثانية، و 2 - 1 من البطائح في الجولة الثالثة.

إضافة إلى هزيمتين في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ذهاباً وإياباً، من بني ياس 4 - 2 و 3 - 0، ويواجه دبا الحصن نظيره عجمان، غداً الجمعة، في مباراة لا تحتمل الخسارة.

ويعاني الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، بدوره، من ضغط النتائج السلبية، ويوجد ضمن المدربين الذين يواجهون خطر الإقالة، بعد خسارته في 3 جولات متتالية، من الوحدة 1 - 0، وشباب الأهلي 2 - 1، وبني ياس 3 - 1، كما ودع مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول، على يد شباب الأهلي.

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