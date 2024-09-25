تعاون بين مجلس دبي الرياضي والمعهد الكوري لعلوم الرياضة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، سونغ كانغ يونغ رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة، والوفد المرافق له، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس.

ورحب بلهول بالوفد الكوري وهنأهم على توقيع اتفاقية التعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية، كما أكد متانة التعاون بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، وأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الرياضي وإطلاق مبادرات طموحة في مختلف المجالات وفي مقدمتها استقطاب وتطوير الموهوبين.

وعبّر سونغ كانغ يونغ عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وتوقيع الاتفاقية مع اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي، وكذلك زيارة مجلس دبي الرياضي واللقاء مع نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، كما أكد رغبة معهد كوريا لعلوم الرياضة بتعزيز التعاون مع المجلس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحددت بنود الاتفاقية بين اللجنة البارالمبية الآسيوية والمعهد الكوري لعلوم الرياضة آليات العمل ودعم الجهود المشتركة في تنفيذ البرامج المخصصة للرياضيين البارالمبيين وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

كما ركزت الاتفاقية على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي في مجال علوم الرياضة لتعزيز قدرات المدربين والرياضيين في جميع أنحاء آسيا بوضع برامج تدريبية وبحوث علمية والاستفادة من خبرة المعهد الكبيرة في مجال علوم الرياضة وفق نهج شامل لتطوير الأداء الرياضي حتى تحقق الاتفاقية جميع أهدافها المنشودة.

وأعرب ماجد العصيمي، عن سعادته بهذه الاتفاقية المكملة للاستراتيجية الشاملة للحركة البارالمبية الآسيوية والتي تستهدف في المقام الأول اللاعبين من خلال تمكينهم وتطوير مهاراتهم الرياضية والنفسية والفسيولوجية.

وقال: تأتي هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها في دبي المقر الرئيس للجنة البارالمبية الآسيوية، لتغطية محور مهم وهو البحوث والدراسات التي تطور الجوانب العلمية والفنية في إطار علمي مدروس ومنهج قابل للتطوير والاستدامة.

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