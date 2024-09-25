48.1 مليون مشاهدة لصفحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ناقشت لجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أرقام الانطباعات الرقمية اللافتة للنظر التي تم تحقيقها خلال المسابقات التي أقيمت على مدار العام الماضي، وكان هذا بفضل النمو المذهل لكأس آسيا في قطر 2023، والتي سجلت رقماً مذهلاً من خلال 7.9 مليارات انطباع، بزيادة قدرها 791 % عن نسخة عام 2019، على المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

في المقابل كان هناك نمو بنسبة 321 % لكأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في إندونيسيا، و266 % لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، و72 % لكأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2024 في أوزبكستان، و22.3 % لكأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند.

وارتفعت مشاهدات الفيديو عبر جميع المنصات الرقمية إلى 1.27 مليار لعام 2024، وهو تحسن بنسبة 164 % على أساس سنوي، وبلغ إجمالي المتابعين 30.6 مليوناً، بزيادة 20 %. ومن حيث مقاييس الموقع الإلكتروني، كانت هناك زيادة بنسبة 258 % على أساس سنوي إلى 48.1 مليون مشاهدة للصفحات، مصحوبة بزيادة بنسبة 228 % إلى 13.1 مليون مستخدم.

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