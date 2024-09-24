4 مكاسب للعين بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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نجح فريق العين في مهمته الأولى بكأس القارات وحقق فوزاً كاسحاً على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بستة أهداف مقابل هدفين، في مباراة خاضها الفريق بقائمة أغلب عناصرها من البدلاء، والذين قدموا أنفسهم بصورة مثالية وأكدوا جدارتهم بالدفاع عن شعار العين في أكبر البطولات، وحفلت المباراة بمشاهد رائعة عدة نورد منها 4 على سبيل المثال لا الحصر..

1 - رقم قياسي

كعادته حطم جمهور العين كل الأرقام وهو يسجل حضوراً كثيفاً في مدرجات ملعب المباراة، إذ بلغ عدد الحضور نحو 14000 متفرج، أقل بـ5000 عن مباراة السد القطري في بطولة النخبة الآسيوية والتي بلغ عدد الحضور فيها 19000 متفرج، وبذلك تثبت جماهير الأمة العيناوية في كل مباراة أنها رقماً يصعب تجاوزه، وهي الشريك الفعلي في جميع الانتصارات التي ظل يحققها الفريق على المستويين الداخلي والخارجي، وإجمالياً بلغ عدد حضور جمهور العين على ملعبه في مباريات هذا الموسم أكثر من 57000 متفرج.

2 - دكة بدلاء قوية

أظهرت مباراة أوكلاند سيتي أن العين يملك دكة بدلاء قوية لا يقل مستوى عناصرها عن الأساسيين، بعد أن دفع المدرب الأرجنتيني كريسبو بأكثر من 10 لاعبين لم يشاركوا بصفة أساسية في المباريات السابقة تتراوح معدلات أعمارهم بين 19 و23 عاماً، ليقدموا أنفسهم على خير نسق ويحققوا فوزاً عريضاً ويبدلوا قلق جماهيرهم التي تفاجأت بالتشكيلة في البداية إلى اطمئنان على مستقبل الفريق المواجه بتحديات قوية وهو يقاتل على 7 جبهات داخلياً وخارجياً.

3 - دفعة معنوية

جاء الفوز الكبير على أوكلاند سيتي ليكون بمثابة دفعة معنوية عالية للفريق الذي يواجه الخميس تحدياً كبيراً وهو يستضيف على ملعبه باستاد هزاع بن زايد الوصل حامل لقب دوري المحترفين، كما أكدت المباراة جاهزية جميع البدلاء في حال تواصل غياب عدد من الأساسيين بسبب الإرهاق والإصابة مثل لابا كودجو، وكوامي اتون، ويحيى نادر، خالد الهاشمي.

4 - هجوم قوي

أظهرت المباراة أن العين يتمتع بخط هجوم قوي بتسجيله 6 أهداف شارك في إحرازها لاعبون في خطوط الفريق الثلاثة بداية من الدفاع والوسط والهجوم، ما يمنح انطباعاً أن الفريق موعود بنتائج قوية في حال تمت معالجة الأخطاء والسلبيات لسد الثغرات في خط الدفاع.

سعادة

من جهته، أعرب المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن سعادته وفخره باستمرارية فريقه في المنافسة على لقب بطولة كأس القارات ضمن خمسة فرق بعد الفوز المستحق على حساب ضيفه أوكلاند سيتي، وبرر الدفع بتشكيلة أغلبها من البدلاء في المباراة بقوله: أغلب لاعبي العين عادوا من المشاركة مع منتخبات بلادهم وهم يعانون الإرهاق مثل لابا وكوامي وكاكو والوحيد الذي كان في جاهزية جيدة هو سفيان رحيمي، لكن دائماً أقول إن قوتنا تكمن في ثقتنا بقدراتنا وجميع أعضاء الفريق ومن حق اللاعبين الذين شاركوا في دقائق أقل بالمباريات الرسمية أن يشاركوا كأساسيين كغيرهم من زملائهم اللاعبين.

وعن مواجهة الأهلي المصري قال: لدينا وقتاً كافياً للتفكير في مواجهة الأهلي المصري وعلينا حالياً أن نفكر في مباراتنا القادمة بمسابقة الدوري ومن ثم التي تليها وعلينا أن ندير وضعنا بالصورة المناسبة ونعيش حياتنا يوماً بعد آخر.

انتصار للوطن

بدوره، قال أحمد الشامسي مدير فريق العين، إن الزعيم وبتجاوزه لمنافسه أوكلاند سيتي النيوزلندي 6-2 في استهلالية بطولة القارات حقق فوزاً للوطن وليس فقط للنادي، ولذلك فالجميع سعداء بهذا الإنجاز في هذه البطولة الكبيرة، وأوضح أن التشكيلة التي بدأ بها العين المباراة أقلقت البعض في البداية، لكن ما حدث في المباراة أكد أن العين يملك لاعبين متميزين على مستوى الأساسيين والبدلاء فقد كانوا على قدر الحدث وقدموا أنفسهم بصورة مثالية وهذا دليل على نجاح الاستقطابات الأخيرة للنادي.

وأضاف: نجحنا في المهمة الأولى وأصبح أمامنا تحد أصعب فسنقابل الأهلي المصري بطل أفريقيا على أرضه ووسط جمهوره، والمباراة بالطبع لن تكون سهلة ولكننا عازمون على تشريف الكرة الإماراتية.

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