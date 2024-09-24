جمعان: 17 هدفاً في 3 قمم لن تتكرر بعد الجولة 5

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رأى فارس جمعان لاعب الجزيرة السابق، أن تسجيل 17 هدفاً أمر طبيعي في قمم الجولة الثالثة، لأن دوري أدنوك للمحترفين لا يزال في بدايته، واللاعبون لم يحققوا الانسجام الكامل، ومع تقدم الزمن بالمسابقة، سيتراجع المعدل التهديفي الأعلى، مع زيادة التركيز الدفاعي أكثر، بعد أن يدرك كل فريق موقعه من المنافسة في الدوري، وتوقع أن ينحصر الصراع على درع نسخة دوري موسم 2024 - 2025، بين أندية الشارقة، شباب الأهلي، الوصل والعين، مع وجود تأثير قوي من بعض الأندية على هذا التنافس الرباعي.

وقال: «في بداية كل موسم، يكون هناك بعض الخلل في أداء بعض الأندية، خاصة على الصعيد الدفاعي، ما تسبب بالكثير من الأهداف التي رأيناها في مواجهات القمم الثلاث بالجولة الثالثة على غير المتوقع، إذ عادة ما تكون المواجهات بين أندية القمة، معقدة ومغلقة ونادرة الأهداف، والسر في غزارة الأهداف في الديربيات الكبرى، عدم اكتمال الانسجام بين اللاعبين.

وكذلك التعود على طريقة أسلوب المدرب، وسيختفي هذا الأمر تدريجياً مع تقدم عمر الدوري، وتحسن المنظومة الدفاعية لدى الكثير من الفرق، وأتوقع حدوث ذلك بداية من الجولة الخامسة أو السادسة».

النفس الطويل

وأكد فارس جمعان، أن من الصعب الآن تحديد أقوى المرشحين للفوز بدرع الدوري هذا الموسم، وقال: «الحكم صعب جداً بعد مرور 3 جولات فقط، وربما مع اقتراب الدور الأول من نهايته، سيزداد الأمر وضوحاً، وإن كان شباب الأهلي والوصل والعين والشارقة، كشفوا عن عزم قوي في المنافسة هذا الموسم.

وستكون هناك مطاردة من النصر، الذي يعاني من ضغوط غيابه الطويل عن منصة تتويج الدوري، بينما تأثر الجزيرة بتأخره في التعاقد مع لاعبيه الأجانب، وأتوقع منافسة الوحدة بقوة على لقبي كأس أبوظبي الإسلامي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولكن سيكون من الصعب عليه المنافسة في الدوري، لأنها مسابقة تحتاج النفس الطويل، ووجود دكة بدلاء قوية».

أما عن أبرز اللاعبين في الجولات الثلاث للدوري، قال لاعب الجزيرة السابق: «النسخة الحالية من المسابقة، تشهد تواجد أسماء كبيرة من مختلف الجنسيات، ومنهم المصري محمد النني، الذي أعتبره مكسباً كبيراً للدوري، وهو لاعب متكامل داخل أو خارج الملعب، وكذلك علي مبخوت الذي أعاد اكتشاف نفسه بانتقاله إلى النصر.

وكان وجوده مؤثراً إيجابياً أمام الوصل حتى خروجه، كما لا يمكن نسيان عادل تاعرابت مع النصر، وسردار وبالا مع شباب الأهلي، وعمر خربين مع الوحدة، وجميعهم يقدمون كرة جميلة، ويساهمون بشكل فعال في انتصارات فرقهم، وعلي صالح قدم مع الوصل أداء رائعاً في الجولة الثالثة، ولكنه لم يظهر بشكل جيد في الجولتين الأولى والثانية».

6 مباريات

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، شهدت 6 مباريات، بعد تأجيل لقاء كلباء والعين إلى موعد يحدد لاحقاً، وأسفرت تلك المباريات عن فوز الشارقة على ضيفه الجزيرة 4 - 0، ليصعد إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وظل رصيد الجزيرة 3 نقاط، وتراجع إلى المركز العاشر.

كما صعد شباب الأهلي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشارقة، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 5-4، وتوقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس، وفاز الوصل على ضيفه النصر 3 - 1، في «ديربي بر دبي»، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، وصعد إلى المركز الثالث، وتوقف النصر عند 6 نقاط، وتراجع من الصدارة إلى المركز الرابع.

وحقق بني ياس فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك على حساب عجمان بنتيجة 3 - 1، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز السادس، وتراجع عجمان إلى المركز 12 دون نقاط، وفاز البطائح على دبا الحصن 2 - 1، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وتقدم إلى المركز الثامن، وتراجع دبا الحصن إلى المركز 13 قبل الأخير دون نقاط، وفاز خورفكان على العروبة 2 - 1.

وصعد إلى المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وظل العروبة في المركز 14 الأخير دون نقاط، وبعد تأجيل لقاء كلباء والعين، تراجع العين إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، وتراجع كلباء إلى المركز 11 بنقطة واحدة.

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