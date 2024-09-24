زكريا العوضي: الحراس يتحملون مسؤولية 4 أهداف

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشار الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، إلى ازدياد الحصيلة التهديفية للجولة الثالثة للنسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيل 27 هدفاً في 6 مباريات، مقابل 21 هدفاً في 7 مباريات الموسم الماضي، وإلى أن هناك 8 أهداف سجلوا في الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما تم تسجيل 14 هدفاً في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني، من إجمالي أهداف الجولة، والتي يتحمل حراس المرمى مسؤولية 4 أهداف منها فقط.

وبيّن أن عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة، ليصبح الشارقة والوحدة، الأكثر محافظة على شباكهم، بواقع مرتين لكل منهما في الجولات الثلاث للدوري حتى الآن، وأوضح أن أغلب الأهداف سجلت من تمريرات عرضية، بواقع 9 أهداف، وسجل 6 أهداف من انفراد، و8 أهداف من تسديد مباشر، وهدفان من التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهدف من كرة رأسية، وهدف وحيد من ركلة جزاء، وذلك في مباراة العروبة وخورفكان.

وقال الدكتور زكريا أحمد: أخطاء الحراس في تلك الجولة تركز في 10 أخطاء في ردة الفعل، ونوه بأنه مع نهاية 20 مباراة من عمر الدوري، تم تسجيل 73 هدفاً، وحافظ الحراس على نظافة شباكهم 7 مرات، وتصدر أحمد الحوسني حارس خورفكان، قائمة تصديات الحارس، بتصديه لـ 17 كرة.

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