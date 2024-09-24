نجاح التحكيم الأجنبي في ظهوره الأول.. و3 قرارات مؤثرة

المصدر: دبي - البيان

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ظهر قضاة الملاعب الأجانب في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غيابهم عن الجولتين الأولى والثانية، ونجح الطاقم الألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس زواير، في إدارة مباراة الوصل والنصر.

وكذلك الطاقم الهولندي بقيادة حكم الساحة داني ماكيلي، في إدارة مباراة شباب الأهلي والوحدة، ولم تشهد المباراتان أي قرارات مؤثرة، وكذلك الحال في مباراة بني ياس وعجمان، وأدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، وعاونه حكم الفيديو أحمد النقبي.

فيما شهدت مباراة العروبة وخورفكان، وأدارها حكم الساحة عمر محمد علي، تدخلاً إيجابياً من حكم الفيديو عيسى خليفة، لاحتساب ركلة جزاء لخورفكان في الدقيقة 9، في حين شهدت مباراة دبا الحصن والبطائح، قراراً مؤثراً بعدم طرد لاعب البطائح أحمد سليمان في الدقيقة 54، لوجود دهس على قدم لاعب دبا الحصن علي الأنصاري، وأدار تلك المباراة حكم الساحة أحمد سالم خلفان، وعاونه حكم الفيديو محمد عبيد خادم.

أما مباراة الشارقة والجزيرة، وأدارها حكم الساحة عادل النقبي، وعاونه حكم الفيديو سلطان عبد الرزاق، فشهدت قرارين مؤثرين، والقرار الأول عدم طرد ميلوني لاعب الشارقة في الدقيقة 16، رغم قيامه بلعبة خطيرة مشابهة للعبة التي طرد بسببها لاعب الجزيرة كيبانو في الدقيقة 11، والقرار الثاني عدم طرد علي خصيف حارس مرمى الجزيرة في الدقيقة 57، بعد عرقلته مهاجم الشارقة خارج منطقة الجزاء.

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