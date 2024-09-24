النصر في المجموعة الأولى بدوري أبطال الخليج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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وضعت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية النصر في المجموعة الأولى إلى جانب دهوك العراقي، وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني، وضمت المجموعة الثانية العربي القطري، والاتفاق السعودي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 23 أكتوبر المقبل حتى 15 أبريل 2025.

وأقيمت مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، وتم الكشف عن شعار البطولة ونظامها الجديد، حيث تقام المباريات في مراحلها الثلاث بنظام الذهاب والإياب، وتقام المرحلة الأولى بنظام دور المجموعات، ثم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية (نصف النهائي)، وتقام المباراة النهائية (المرحلة الثالثة) بنظام الذهاب والإياب أيضاً.

تم توزيع الفرق المشاركة بين 4 مستويات، جاءت قطر والعراق في المستوى الأول، والسعودية والإمارات في المستوى الثاني، والبحرين وعمان في المستوى الثالث، واليمن والكويت في المستوى الرابع.

وخصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حوافز وجوائز مالية للفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية في حلتها الجديدة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول (البطل) على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ويحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها خمسون ألف دولار، وجائزة أفضل حارس مرمى خمسون ألف دولار، إضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها خمسون ألف دولار أيضاً.

كما خصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساهمة مالية للأندية المشاركة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دولار لكل نادٍ مشارك في البطولة، إضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي بمنح كل نادٍ مشارك مبلغاً مالياً قدره مئة ألف دولار.

وسيتم منح كل نادٍ مشارك مبلغاً مالياً قدره ثلاثون ألف دولار عن كل مباراة يلعبها خارج أرضه، إضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة، التي تبلغ قيمتها ثلاثين ألف دولار عن كل مباراة يحقق فيها الفوز.

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