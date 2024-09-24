قرعة كأس رئيس الدولة لكرة القدم اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تستضيف العاصمة أبوظبي، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، حفل سحب قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الكروي الحالي 2025-2024، والتي يجريها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقر سبيس 42 آرينا بشاطئ الراحة.

وتسعى الأندية المشاركة في البطولة إلى المضي قدماً نحو نيل اللقب الأغلى ورفع الكأس التي تحمل اسماً غالياً على القلوب.

وتقام مراسم سحب القرعة بمشاركة 16 فريقاً، منها 14 فريقاً من أندية المحترفين وهي: الوصل الذي يطمح إلى الدفاع عن لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي، شباب الأهلي، العين، الشارقة، الجزيرة، النصر، الوحدة، عجمان، بني ياس، البطائح، كلباء، خورفكان، دبا الحصن، العروبة، وينضم إليهما الفريقان المتأهلان من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

وينتظر أن تستمر المسابقة من دون تعديلات كما الحال من الموسم الماضي، حيث تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار، على أن يتحدد خلال مراسم القرعة الملاعب التي تستضيف المباريات.

ويتشارك فريقا شباب الأهلي والشارقة في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس رئيس الدولة بـ10 ألقاب لكل فريق، ويأتي العين ثالثاً من حيث عدد مرات التتويج بـ7 ألقاب، و4 مرات للنصر، وأحرز الوصل اللقب 3 مرات آخرها الموسم الماضي بعد فوزه في النهائي على النصر برباعية نظيفة، وتوج الجزيرة باللقب الغالي 3 مرات، ومرتين للوحدة، فيما توج بالكأس مرة واحدة أندية الإمارات وبني ياس والشعب وعجمان.

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