«دبي الرياضية» تزين شاشاتها بتشكيلة برامج نوعية

المصدر: دبي - البيان

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تشكيلة متنوعة من البرامج المباشرة والتحليلية، تزين شاشات قنوات دبي الرياضية، التابعة لـ «دبي للإعلام»، بعضها يبث للمرة الأولى، وأخرى تطل عبر مواسم متجددة، بعد أن نالت متابعة واسعة.

وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، لتعكس حجم الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام» للارتقاء بالإعلام الرياضي، وتلبية احتياجات الجمهور وتطلعاته، وتجسد حرصها على إبقاء عشاق الألعاب الرياضية على اطلاع دائم على أبرز ما يشهده الموسم الرياضي 2024 – 2025، من منافسات وفعاليات وأحداث مختلفة.

وعبر حلقاته، وما تتضمنه من فقرات مختلفة، يواصل برنامج «استاد الدوري»، نقل نبض الملاعب المحلية، ومواكبة وقائع منافسات دوري أدنوك للمحترفين، الذي يستمر حتى نهاية مايو 2025، حيث يمثل البرنامج الذي تتناوب على تقديمه نخبة من مذيعي «دبي الرياضية».

ومن بينهم محمد الجاسم، ومشعل القحطاني، وعبد العزيز محمد، استوديو للتحليل الفني الخاص بمباريات دوري أدنوك للمحترفين، يستضيف كوكبة من أبرز النجوم الذين سبق لهم على مدار السنوات الماضية الدفاع عن ألوان فرق الدوري.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من الحوارات والمقابلات الرياضية المميزة، مع الطواقم الإدارية والفنية والطبية للفرق المشاركة، بهدف الإضاءة على مستويات أداء اللاعبين، ونقاط قوتهم وضعفهم في المباريات، إضافة إلى بث مجموعة من الرسائل الإخبارية والتقارير الميدانية التي تستعرض استعدادات الأندية لمنافسات الدوري، ما يسهم في تمكين عشاق الكرة المستديرة من متابعة تفاصيل الدوري، وفتح آفاق جديدة أمام كرة القدم الإماراتية.

ضمن متابعتها لمجريات دوري أدنوك للمحترفين، الذي يحظى بحضور لافت على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية، تعرض قنوات دبي الرياضية برنامج «سكاوتينغ» الأسبوعي، وتقدم فيه تقييماً لأداء دوري أدنوك للمحترفين، وبقية المسابقات الكروية، مع التركيز على الجوانب التحليلية لنتائج المباريات.

كما يستعرض البرنامج، عبر فقراته، الحالة الفنية للاعبين والفرق المتنافسة في الدوري، باستخدام تقنيات الغرافيك المدعوم بالأرقام والإحصاءات، بهدف تقديم صورة واضحة عن الأداء العام للموسم الجديد من الدوري، الذي يعتبر من أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات.

في حين خصصت قنوات دبي الرياضية برنامج «الملعب»، ليكون الاستوديو المصاحب لمباريات بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباريات منتخبنا الوطني، حيث يتيح «الملعب» لعشاق المستديرة، فرصة متابعة استعدادات فرقهم المفضلة، وفهم استراتيجيات اللعب.

والتحضيرات للموسم الكروي الجديد، عبر سلسلة من اللقاءات الحصرية، مع نخبة من أبرز المحللين والخبراء الفنيين والمدربين واللاعبين، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج الذي يبدأ عرضه قبل نصف ساعة من موعد انطلاق المباريات، من فقرات إخبارية وتقارير ميدانية، تعكس استعدادات الفرق وتدريباتها المختلفة، ما يسهم في تعزيز مستويات تفاعل الجمهور وحماسهم وترقبهم للمباريات.

ضوء

عبر برنامج «كأس ألمانيا»، تواكب «دبي الرياضية»، الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرم القدم، حيث يسلط البرنامج الضوء على تفاصيل الدوري الألماني، وأبرز الوجوه الجديدة التي انضمت إليه، حيث ستكون «دبي الرياضية» حاضرة في مختلف ملاعب البوندسليغا، لنقل المباريات التي تتسم بالتشويق والإثارة.

في المقابل، يمضي برنامج «الجماهير»، في دروب النجاح والاحتفاء بموسمه الـ 20، مؤكداً مكانته في قلوب متابعيه، حيث يُعد البرنامج الذي يقدمه الإعلامي حسن حبيب، مساحة حرة وواسعة، لا تحكمها الخطوط الحمراء، وعبر فقراته، يتيح حبيب المجال أمام الجمهور للتعبير عن وجهات نظره في العديد من القضايا التي تشهدها الساحة الرياضية المحلية.

كما تواصل «دبي الرياضية» في هذه الدورة، تلبية أذواق كافة فئات المجتمع، عبر برامج «المراسلون» و«الوقت إكسترا تايم» و«صالات» وغيرها.

تشكيلة

أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية، إلى أن تشكيلة البرامج التي تعرضها «دبي الرياضية»، تأتي تتويجاً للنجاحات التي حققتها «دبي الرياضية» طوال الفترة الماضية، وتمكنت خلالها من تغطية أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وعرضها أمام الجمهور، وفقاً لأعلى معايير التميز والريادة العالمية.

وقال: حرصت «دبي للإعلام»، عبر قنوات دبي الرياضية، على تقديم مجموعة من البرامج الرياضية المباشرة والمسجلة، إلى جانب المتابعات المختلفة الرامية إلى توفير تجربة مشاهدة رائدة للجمهور المحلي والإقليمي والعالمي، ما يعكس أهمية المحتوى الذي تقدمه «دبي للإعلام»، عبر قنواتها الرياضية.

لافتاً إلى أن «دبي للإعلام»، سخرت كافة إمكاناتها لإنتاج برامج نوعية تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت الجميلة للجمهور، على اختلاف أماكنهم داخل الإمارات وخارجها.

من جانبه، لفت حسن حبيب مدير قنوات دبي الرياضية، إلى أن مجموعة البرامج التي تعرضها القنوات، صممت بحرفية عالية، لتقديم تغطيات مميزة لكافة الفعاليات والمباريات التي تشهدها الإمارات والمنطقة. وقال: «مع انطلاق الموسم الكروي 2024 – 2025، تقدم «دبي الرياضية» باقة من البرامج المهمة، التي تضع عشاق الكرة المستديرة في قلب الأحداث.

وتأخذهم مباشرة نحو الملاعب، من خلال ما تتضمنه من تغطيات وتقارير وتحليلات شاملة، تعكس شغف الجمهور المحلي بالرياضة، وتسهم في إثراء معارفهم، ليكونوا على دراية كاملة بكافة تفاصيل المنافسات، وما تشهده معسكرات الفرق والأندية من تدريبات واستعدادات مختلفة، منوهاً بأن طبيعة المحتوى الذي تقدمه هذه البرامج، يعكس مكانة «دبي الرياضية»، وما تتمتع به من حضور لافت على الساحة».

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