"فيفا" يشيد بسداسية العين أمام أوكلاند سيتي في كأس القارات

المصدر: وام

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن فريق العين قدم أداءً مميزاً قاده للفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح كأس القارات للأندية، مساء أمس الأحد، بعد فوزه بنتيجة 6-2 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وقال "فيفا" في تقرير نشره بموقعه على الإنترنت: "إن البديل المغربي سفيان رحيمي هداف بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال 2024، حسم المباراة برأسية قاتلة بعد عرضية متقنة وصلت له من ماتياس سيجوفيا".

وسجل سفيان رحيمي عقب مشاركته بديلاً في الشوط الثاني من اللقاء هدفين، جاء الأول ليعزز به تقدم فريقه 4-2، ثم هدف تأكيد الفوز بالسداسية في الدقيقة 90+4.

وأضاف التقرير أن فريق العين تأهل للمرحلة التالية من كأس القارات للأندية ليواجه الأهلي المصري.

وأشار التقرير إلى أنه بعد تقليص الفريق النيوزلندي الفارق إلى هدف واحد فقط، لجأ المدرب كريسبو إلى مقاعد البدلاء ودخل سفيان رحيمي، الذي منح فريقه فرصة التنافس على لقب كأس فيفا لمنطقة أفريقيا - آسيا - المحيط الهادي.

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