سداسية عيناوية في شباك أوكلاند بكأس القارات

المصدر: العين ــ طلحة عبدالله

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استهل العين مشواره في النسخة الأولى لبطولة كأس القارات (الانتركونتنينتال) بفوز كبير، إذ أمطر شباك ضيفه أوكلاند سيتي النيوزلندي 6 - 2 مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 13826 متفرجاً.

وبفوزه؛ ضرب العين موعداً مع الأهلي المصري في القاهرة 29 أكتوبر المقبل، ليلعب المتأهل منهما ضد الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 11 ديسمبر المقبل، ويلتقى الفائزان على لقب كأس التحدي 14 ديسمبر، ليضرب الفائز منهما موعداً مع ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي البطولة 18 ديسمبر 2024، في الدوحة.

ولم ينتظر الفريق البنفسجي سوى 6 دقائق فقط ليتقدم بالهدف الأول الذي سجله كاردوسو، وعززالعين تقدمه بالهدف الثاني عن طريق سيكوبابا في الدقيقة 12، قبل أن يقلص أوكلاند سيتي الفارق بتسجيله هدفاً عن طريق جيرسو في الدقيقة 41، ولم تدم فرحة الضيوف بهدفهم سوى أربع دقائق ليظهر بلاسيوس ويضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني عاد أوكلاند سيتي ليقلص الفارق بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 54، لكن البديل سفيان رحيمي أضاف هدفاً رابعاً للعين في الدقيقة 77، وأضاف البديل الآخر كاكو هدفاً خامساً في الدقيقة 90 + 2، وعاد المغربي سفيان رحيمي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس للعين في الدقيقة 90 + 4.

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