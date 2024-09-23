شباب الأهلي يطيح بالوحدة في موقعة «مهرجان الأهداف»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، محمد فضل

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حسم شباب الأهلي مواجهة القمة أمام ضيفه الوحدة بالفوز بنتيجة 5 - 4، في مباراتهما المثيرة والقوية التي كانت مهرجاناً من الأهداف، على ملعب استاد راشد مساء أمس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أهداف شباب الأهلي سردار أزمون هدفين في الدقيقة 7 والدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ويوري سيزار في الدقيقة 13، ومؤنس دبور هدفين في الدقيقتين 87 و90، وأحرز أهداف الوحدة عمر خربين «هاتريك» في الدقائق 3 و33 و81، ولوكاس بيمنتا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 9 نقاط، وتقدموا إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط، وظل في المركز الخامس.

وحسم خورفكان ديربي الساحل الشرقي لمصلحته بعد فوزه خارج القواعد على العروبة بنتيجة 2 - 1، حيث بدأ خورفكان بالهدف الأول عبر الإسباني جوناثان فييرا (ركلة جزاء) في الدقيقة 12، وعدل للعروبة الإيراني محمد رضاء في الدقيقة 45 + 2، وفي الوقت بدل الضائع من شوط اللعب الثاني عاد خورفكان وتمكن من إحراز هدف الفوز الغالي عبر اللاعب ماتيوس اندراندي في الدقيقة 90 + 2، ليحقق خورفكان فوزه الأول في المسابقة رافعاً رصيده إلى 3 نقاط ويظل العروبة دون رصيد من النقاط في قاع الترتيب.

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