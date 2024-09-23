«الفتى الذهبي» يخطف الأضواء في «ديربي» الوصل والنصر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خطف علي صالح لاعب الوصل الأضواء في مباراة «الإمبراطور» و«العميد» في قمة الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وتألق «الفتى الذهبي» في مباراة «الديربي» التي شهدت «ريمونتادا» مثيرة لصالح أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف وضع من خلالها علي صالح بصمته القوية بتسجيل هدف التقدم من تسديدة «على الطاير» فضلاً عن إظهار مهارته العالية على مستوى الصناعة بعد مراوغته بصورة مذهلة وتمرير كرة الهدف الثالث لزميله سفيان بوفتيني.

وسجل علي صالح 5 أهداف حتى الآن في مباريات الديربي أمام النصر في دوري المحترفين من إجمالي 43 هدفاً للوصل مقابل 50 هدفاً للنصر، بينما واصل «الإمبراطور» تفوقه على «العميد» في آخر 5 مواجهات بدوري المحترفين من أصل 31 مواجهة في المسابقة، علماً بأنها المرة الأولى التي يخسر فيها النصر الديربي في «المحترفين» بعد إنهاء الشوط الأول متقدماً.

وأعرب علي صالح لاعب الوصل، عن سعادته بتحقيق الفوز أمام منافس صعب مثل النصر في مباراة «الديربي»، موضحاً أن فريقه حصد 3 نقاط ثمينة قبل المباراة المقبلة أمام العين في الجولة الرابعة من البطولة، وسيحرصون على التعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة، مؤكداً أنه رهن الإشارة للعب في أي مركز حسب رؤية المدرب طالما أن ذلك سيخدم الفريق ويحقق الأهداف المرجوة.

وأشاد الصربي ميلوش مدرب الوصل، بجهود اللاعب علي صالح وتألقه في المباراة، سواء على مستوى الصناعة أو التهديف، وقال: أنا سعيد من أجل علي صالح، لقد صنع الفارق وأنا دائماً أحثه على تقديم الأفضل فهو لاعب يملك مهارة عالية.

وهنأ ميلوش لاعبيه بعد تسلحهم بالروح القتالية وبذل أقصى ما لديهم من طاقة، مما قاد إلى تقديم مستوى أداء مميز خاصة في الشوط الثاني من المباراة، مهنئاً الجماهير الغفيرة الحاضرة لتقديم الدعم الكبير لـ«الإمبراطور».

وأضاف ميلوش إن شباك فريقه استقبلت هدفاً وحيداً جاء من لاعب يملك جودة عالية مثل عادل تاعرابت، مشيداً باستجابة اللاعبين السريعة بعد الحديث معهم في فترة الاستراحة بين الشوطين مما أثمر عنه الظهور بروح قتالية كبيرة وجودة عالية في الأداء.

في المقابل، عبر الهولندي ألفريد شرودر عن أسفه بعد الخسارة من الوصل بثلاثية في مباراة «الديربي»، وقال إن فريقه بعد تقدمه في الشوط الأول بهدف، ظهر في الشوط الثاني بشكل لا يتمنى أن يراه مجدداً بعد أن تخلى فريقه عن أسلوبه بلعب كرات عالية وطولية بدون بناء الهجمة بالشكل المعتاد، مشيراً إلى أنه أخبر اللاعبين بأن يتحلوا بالشجاعة، إضافة إلى مطالبة اللاعبين بالمحافظة على تمركزهم وأماكنهم كون ذلك مصدر قوة وهو ما تجلى في الشوط الأول من اللقاء، والذي قاد إلى التقدم بهدف بخلاف المشهد في الشوط الثاني.

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