4 مواجهات «ساخنة» في ربع نهائي تمهيدي «أغلى الكؤوس»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بلغت 8 فرق من دوري الدرجة الأولى «الهواة» مرحلة الدور ربع النهائي في التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية دوري الدرجة الأولى، وذلك عقب نهاية مباريات دور الـ16 التي أقيمت على مدار يومي «الجمعة والسبت» الماضيين.

وتجمع المواجهات الأربع المنتظرة التي تقام الجمعة المقبل، حتا الذي يستقبل على أرضية ملعب حمدان بن راشد ضيفه فريق الجزيرة الحمراء، ويرحل دبا الفجيرة لملعب مصفوت من أجل ملاقاة «الحصان الأسود» للبطولة، وفي اللقاء الثالث يلاقي الظفرة منافسه يونايتد، وختام المباريات عندما يستقبل الفجيرة ضيفه فريق الحمرية.

وكانت مباريات دور ثمن النهائي قد شهدت إحراز اللاعبين 18 هدفاً، وإشهار حكام المباريات 34 بطاقة ملونة، منها 3 حمراء.

من جانبه، أكد المدرب الوطني محمد الجالبوت، المدير الفني لفريق حتا، أن فريقه واجه خصماً قوياً في دور الـ16، وتمكن «الإعصار» من الإطاحة بالعربي خارج المسابقة، لافتاً إلى الروح القتالية العالية التي خاض بها لاعبو فريقه المباراة، والتي حضرت في الشوط الثاني من المباراة ليتمكنوا من قلب النتيجة في اللحظات الأخيرة، وهذا يدل على حالة التجانس والتفاهم بين اللاعبين، إلى جانب التزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتطبيق خطط اللعب، كما أن التبديلات التي أجريت في الشوط الثاني أحدثت الفارق ومنحت الإعصار بطاقة الصعود لدور الثمانية في انتظار مواجهة الجزيرة الحمراء الجمعة المقبل، التي لا تقل أهمية عن لقاء العربي.

وأشاد الجالبوت بوقفة جمهور حتا مع الفريق، وننتظرهم في قادم الجولات، لافتاً إلى أن جمهور الإعصار يظل اللاعب «رقم واحد» في كل مباراة.

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