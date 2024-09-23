478 مليون درهم قيمة صفقات «الميركاتو الصيفي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تفصلنا أيام قليلة عن إغلاق باب الانتقالات والقيد الصيفي لأندية الدولة، والمقرر في الأول من أكتوبر المقبل، بعد أن تم فتحه في 10 يوليو الماضي، وتتسابق الأندية بشراسة خلال هذه الفترة المعروفة بـ«الميركاتو الصيفي»، في استقطاب لاعبين جدد في صفوفها، وقيدهم في كشوفات اتحاد الكرة، حتى إن القيم التسويقية للصفقات الجديدة وصلت حتى الآن، إلى نحو 478 مليون درهم، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت».

تعاقد

وشهدت أيام «الميركاتو الصيفي»، العديد من الصفقات المميزة على صعيد اللاعبين المواطنين، وأبرزها انتقال مهاجم الجزيرة علي مبخوت إلى النصر، وتعاقد الوصل مع طحنون الزعابي قادماً من الوحدة، وماجد سرور قادماً من الشارقة، وتعاقد دبا الحصن الصاعد للتنافس للمرة الأولى في دوري المحترفين، مع 29 لاعباً لتدعيم صفوف فريقيه الأول وتحت 23 سنة.

وكان الجزيرة وشباب الأهلي، صاحبي الصفقتين الأبرز على صعيد اللاعبين الأجانب، بتعاقد الأول مع الفرنسي نبيل فقير، وتقدر قيمته التسويقية بحوالي 40 مليون درهم، وتعاقد «الفرسان» مع الإيراني سردار أزمون، وتقدر قيمته التسويقية بحوالي 32 مليون درهم، ويعد فقير وسردار الصفقتين الأعلى من حيث القيمة التسويقية بين صفقات اللاعبين الأجانب والمقيمين في الموسم الجاري 2024 - 2025.

الصفقات الأكبر

وعلى الرغم من أن صفقة اللاعب نبيل فقير وضعت ناديه الجزيرة على قمة الأندية صاحبة الصفقات الصيفية الأعلى قيمة تسويقية حتى الآن في الموسم الجاري، بقيمة تقديرية 80 مليون درهم، إلا أن «فخر أبوظبي» يأتي في المركز الثاني بقيمة تقديرية 167 مليون درهم، في القيمة التسويقية الإجمالية، ويسبقه العين في الصدارة بقيمة تقدر بحوالي 186 مليون درهم، ليكون الاثنان الأعلى بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، الذي تبلغ قيمته التسويقية حوالي مليار و450 مليون درهم، مع العلم أن العين يحتل الترتيب الرابع في قائمة الصفقات الصيفية بقيمة تقديرية 40 مليون درهم.

ويأتي شباب الأهلي في المركز الثاني في الصفقات الصيفية بقيمة تسويقية تقدر بحوالي 58 مليون درهم، ويليه دبا الحصن بالمركز الثالث بقيمة 42 مليون درهم، مع عدم استقراره حتى الآن على القائمة النهائية، ثم يأتي كلباء وبني ياس في المركز الخامس بصفقات قيمتها التقديرية 36 مليون درهم لكل منهما، ويسبقان النصر السادس بقيمة 32 مليون، والوحدة السابع بقيمة 30 مليون.

يحتل المراكز الأخيرة في القائمة، البطائح في المركز الثامن بصفقة صيفية تقدر بحوالي 28 مليون درهم، وبفارق مليوني درهم عن خورفكان والشارقة المتشاركين في المركز التاسع، مع العلم أن الشارقة أقل الأندية نشاطاً في الصفقات الصيفية، ودخل سوق التعاقدات متأخراً كثيراً عن بقية الأندية، ويأتي العروبة الصاعد للمنافسة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، في المركز العاشر بصفقات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون درهم، ويليه الوصل في المركز 11 بصفقات تقدر بـ14 مليون درهم، وعجمان في المركز الأخير بصفقات تقدر بحوالي 10 مليون درهم.

واللافت في الأمر، أن تلك القيم التسويقية العالية للصفقات الصيفية، لم تنعكس بالشكل الإيجابي على نتائج العديد من الأندية حتى الآن على صعيد المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، وأفضل مثال على ذلك، نادي الجزيرة الذي يعاني كثيراً حتى الآن، ويتراجع في ترتيب الدوري بعدما خسر مباراتين من 3 مواجهات، وفي الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز على البطائح في الذهاب 3-1، وخسر في الإياب 1-2، وكذلك دبا الحصن، الذي خسر مبارياته الخمس في مسابقتي الدوري وكأس المحترفين.

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