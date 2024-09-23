طرد «كيبانو الجزيرة» نقطة التحول أمام الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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اتفق كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، وحسين عموته المدير الفني لفريق الجزيرة، أن النقص العددي في صفوف «فخر أبوظبي» كان نقطة التحول التي أدت لفوز الشارقة بنتيجة 4 - 0 في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث أرجع عموته الخسارة الكبيرة لما حدث بعد الدقيقة 13 التي خرج فيها كيبانو بالبطاقة الحمراء نتيجة لعبة خشنة مع عثمان كمارا، ولكنه أبدى تحفظه على عدم منح أحد لاعبي الشارقة نفس البطاقة في لعبة مماثلة.

وقال عموته: الوضع كان صعباً بعد الطرد، ولكن للأسف كانت هناك حالة مماثلة على أحد لاعبي الشارقة تستحق نفس القرار، وكان يمكن أن نتفادى النقص العددي لولا الأخطاء الدفاعية التي عملنا عليها طوال الأسبوع الماضي. وأضاف عموته: من الناحية الهجومية أتيحت لنا 4 فرص لم نستفد منها، وعموماً المباراة للنسيان.

وقال كوزمين: الجزيرة فريق جيد يمتاز بالتحرك الإيجابي واستفدنا من النقص العددي بين صفوفه بعد الطرد، أتمنى الفوز أن يعطي اللاعبين جرعة معنوية .حاليا أفكر في مواجهة البطائح.

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