خورفكان يحقق فوزه الأول في «المحترفين» ويعمق جراح العروبة بهدفين

المصدر: دبا – محمد فضل- تصوير- زيشان أحمد

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حسم فريق خورفكان ديربي الساحل الشرقي لمصلحته بعد فوزه خارج أرضه على العروبة بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دوري ادنوك للمحترفين، بكر خورفكان بالهدف الأول عبر الإسباني جوناثان فييرا «ركلة جزاء» في الدقيقة 12، وعدل للعروبة الإيراني محمد رضاء في الدقيقة 45+2، وفي الوقت بدل الضائع من شوط اللعب الثاني عاد خورفكان وتمكن من إحراز هدف الفوز الغالي عبر اللاعب ماتيوس اندراندي في الدقيقة 90+2، ليحقق خورفكان فوزه الأول في المسابقة رافعاً رصيده إلى 3 نقاط ويظل العروبة دون رصيد من النقاط في

قاع الترتيب.

لم يرتقِ الشوط الأول للمستوى المطلوب ليجيء هادئاً ورتيباً مع أفضلية لخورفكان الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة عمر آل علي بعد العودة لتقنية الفيديو تسبب فيها مدافع العروبة محمد جلال وسددها الإسباني جوناثان فييرا، الذي تمكن من وضع فريقه في المقدمة بهدف أول ظل صامداً حتى الوقت بدل الضائع لهذا الشوط، عندما تمكن الإيراني محمد رضاء من توقيعه على أول أهدافه مع العروبة ليسجل هدف التعادل لفريقه من ضربة ثابتة اخترقت حائط الصد واستقرت في سقف مرمى حارس خورفكان أحمد الحوسني في الدقيقة 45+2، لينتهي شوط اللاعبين على وقع التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني انتظر خورفكان حتى الوقت الإضافي، ليتمكن اللاعب ماتيوس اندراندي من خطف هدف الفوز الغالي لفريقه في الدقيقة 90+2 ليحلق النسور بالنقاط الثلاث التي رفعت رصيد الفريق إلى 3 نقاط وبقي العروبة دون رصيد من النقاط.

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