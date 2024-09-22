شباب الأهلي يفوز على الوحدة في مباراة شهدت 9 أهداف و"هاتريك"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - سالم خميس

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حسم شباب الأهلي مواجهة القمة أمام ضيفه الوحدة بالفوز بنتيجة 5-4، في مباراتهما المثيرة والقوية على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أهداف شباب الأهلي سردار أزمون هدفين في الدقيقة 7 والدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ويوري سيزار في الدقيقة 13، ومؤنس دبور هدفين في الدقيقتين 87 و90، وأحرز أهداف الوحدة عمر خربين "هاتريك" في الدقائق 3 و33 و81، ولوكاس بيمنتا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع "الفرسان" رصيدهم إلى 9 نقاط، وتقدموا إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط، وظل في المركز الخامس.

وبدأت إثارة المباراة مبكراً، بعدما سجل الوحدة هدفاً في الدقيقة 3، برأسية عمر خربين، بعد كرة عرضية من أحمد نور الله، وأضاع بعدها بوغدان فرصة التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 5، ونجح زميله سردار بعدها بدقيقتين في إدراك التعادل، بعد تمريرة بينية وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الوحدة، ومر بالا بمهارة من مدافعي الوحدة، ولعب الكرة في المرمى، وحولها زايد الحمادي حارس الوحدة، إلى ركلة ركنية لشباب الأهلي في الدقيقة 9، ولعب "الفرسان" هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 13، ليمرر بالا كرة أنفرد على أثرها يوري سيزار، ووضعها في الشباك لحظة خروج زايد الحمادي من مرماه، معلناً عن هدف ثانٍ لشباب الأهلي.

وهدأ أداء "الفرسان" في الدقائق التالية، ما سمح للوحدة بالسيطرة بشكل أفضل على وسط الملعب، وتمكن عمر خربين من تسجيل هدفه الشخصي الثاني، وتعادل لـ"العنابي" في الدقيقة 33، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية العليا لمرمى حارس "الفرسان" حمد المقبالي، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع بنهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين، تصل الكرة إلى سردار داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية زاحفة في الزاوية البعيدة، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، والثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، لينهي فريقه الشوط الأول متقدماً بنتيجة 3-2.

واستمر أداء الفريقين سريعاً ومثيراً في الشوط الثاني، وسدد خربين ركلة حرة مباشرة قوية في الدقيقة 52، وتصدى لها بثقة عالية حمد المقبالي، وسدد خربين كرة أخرى مباشرة بالدقيقة 56، ولكنها ذهبت ضعيفة وسهلة بين يدي المقبالي، وأضاع سعيد عزت، فرص هدف لشباب الأهلي في الدقيقة 75، بعد كرة وصلته وواجه المرمى، لكنه سددها بجوار القائم الأيمن، وعاد خربين وسجل الهدف الشخصي الثالث، والتعادل للوحدة في الدقيقة 81، وحسم مؤنس دبور الفوز لشباب الأهلي بتسجيله الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 87 و90، وقلص لوكاس بيمنتا الفارق بتسجيل الهدف الرابع للوحدة في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، مستفيداً من دربكة دفاعية لـ"الفرسان".

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