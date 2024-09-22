الوصل يحسم «ديربي بر دبي» بريمونتادا أمام النصر

المصدر: دبي - علي الظاهري وياسر قاسم

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حسم فريق الوصل «ديربي بر دبي»، أمام ضيفه النصر، بعد أن قلب تأخره بهدف، إلى فوز 3 - 1، في المباراة التي احتضنها ملعب زعبيل، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني «مؤقتاً»، بينما تراجع «العميد» إلى المركز الثالث، بعد تجمد رصيده عند النقطة السادسة، إثر تلقي الخسارة الأولى له هذا الموسم.

افتتح التسجيل للنصر عادل تاعرابت في الدقيقة 22، وأحرز هدف التعادل كايو كانيدو في الدقيقة 53، وأضاف علي صالح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74، ليعزز سفيان بوفتيني تقدم «الإمبراطور» في الدقيقة 82.

جاءت بداية المباراة متكافئة نسبياً، والتي أدارها طاقم تحكيم ألماني، بقيادة فيليكس زواير، وجاء المشهد في الشوط الثاني مختلفاً، بعد أن اندفع أصحاب الأرض بحثاً عن هدف التعادل، لينجح كايو كانيدو في تسجيل هدف في الدقيقة 67. ونجح علي صالح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74، من تسديدة رائعة، وواصل أصحاب الأرض الضغط، بحثاً عن هدف الاطمئنان، لينجح سفيان بوفتيني في تعزيز تقدم فريقه، بعد استلام كرة مثالية أمام المرمى، من المتألق علي صالح، في الدقيقة 82.

وفي اللقاء الثاني، حقق الشارقة فوزاً عريضاً على ضيفه الجزيرة، بنتيجة 4 - 0، ضمن الجولة ذاتها، باستاد خالد بن محمد، ليواصل الشارقة حصاد العلامة الكاملة «9 نقاط»، وبقي الجزيرة في 3 نقاط، يدين الشارقة بالفضل للاعبه كايو لوكاس، الذي صنع 3 أهداف وسجل الرابع، واستفاد الشارقة من النقص العددي للجزيرة منذ الدقيقة 13، بعد طرد نيسكينز كيبانو، نتيجة لعبة خشنة مع عثمان كمارا، تقدم الشارقة بهدف «ق 21»، من صناعة كايو لوكاس، وتسجيل لوان بيريرا، وعاد كايو ليصنع الهدف الثاني إلى فراس بالعربي «ق 30»، وفي الوقت الذي اقترب فيه الحكم الدولي عادل النقبي من إطلاق صافرة نهاية الشوط، نجح الشارقة في إحراز هدف ثالث، من صناعة كايو لوكاس أيضاً، بتمريرة سجل منها عثمان كمارا، لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون رد للشارقة، وشهدت الدقيقة 82 إضافة الشارقة للهدف الرابع، عن طريق صانع «الثلاثية» كايو لوكاس، لتنتهي المباراة برباعية للشارقة دون رد.

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