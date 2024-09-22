«أبيض الشباب» يفوز على لبنان بثلاثية الحمادي وخياط وبدر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فاز منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة على نظيره منتخب لبنان 2-3، في مباراتهما ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المقامة في الكويت، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب. وافتتح «أبيض الشباب» التسجيل في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة يسارية قوية بقدم عيد الحمادي، ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف أنطوني خياط الهدف الثاني، بتسديدة أخرى قوية في الدقيقة 46، وعزز غيث بدر تقدم منتخبنا بهدف ثالث في الدقيقة 51.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكن المنتخب اللبناني من تقليص الفارق، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 2 و3 بالترتيب، عن طريق جو خواجة ومحمد قصاص.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جزر ماريانا الشمالية، غداً الاثنين، ويلتقي بعدها مع منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب الكويت المستضيف، يوم 29 سبتمبر الجاري، في ختام مباريات المجموعة بالتصفيات.

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