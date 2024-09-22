غوران: مشكلات «البرتقالي» تحتاج إلى علاج لتصحيح المسار

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اعترف الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، بأن فريقه يعاني من العديد من المشكلات التي تحتاج إلى علاج في الفترة المقبلة من أجل تصحيح المسار، بعدما تعرض للخسارة الثالثة له على التوالي في الدوري هذا الموسم، عقب خسارة «البرتقالي» 1 - 3 أمام مضيفه بني ياس، مساء أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. ولا يزال عجمان من دون نقاط بعد مرور 3 جولات من المسابقة، في أسوأ انطلاقة للفريق منذ موسم 2017 - 2018.

وقال غوران: نعم لم نحقق أي فوز أو تسجيل أي نقطة منذ بداية الدوري، وللأسف لم نقدم الأداء المنتظر أمام بني ياس على مدار شوطي اللقاء. وأضاف: وقعنا في أخطاء فردية عدة خصوصاً في شوط المباراة الثاني، وافتقدنا نسق الأداء، ورغم أنه سنحت لنا بعض الفرص إلا أننا لم نستطع ترجمتها إلى أهداف، علينا تصحيح الأخطاء الفردية، وأن نبحث عن علاج لمشكلاتنا.

في المقابل نجح البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس في التفوق على نظيره في «البرتقالي»، وفرض أفضليته على المنافس، ليحصد الفريق النقطة السادسة، محققاً أفضل بداية لـ «السماوي» في الدوري منذ 4 مواسم، وتحديداً منذ موسم 2020 - 2021 عندما نجح الفريق في الفوز في أول ثلاث مباريات على حساب الوصل والفجيرة وخورفكان. وقال سوزا: «قدمنا مباراة قوية أمام فريق صعب، بدايتنا في اللقاء لم تكن جيدة ولم نتمكن من تطبيق أفكارنا، لكننا بين شوطي المباراة تحدثنا عن أهمية العودة واللعب بصورة أفضل».

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