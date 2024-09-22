أناتولي يمنح البطائح 4 نقاط في الأوقات القاتلة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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منح أناتولي بيرترند مهاجم وقائد البطائح، فريقه 4 نقاط في 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، بأهداف مؤثرة وحاسمة في «الوقت القاتل» عبر بداية قوية له في موسمه الثالث مع الفريق، مؤكداً رغبته في قيادة «الراقي» إلى مركز متقدم بجدول الترتيب، وتقديم مستوى أفضل من السابق ليكون موسمه الحالي الأفضل حتى الآن.

ونجح أناتولي في كتابة الفوز الأول للبطائح بالدوري أول من أمس على مضيفه دبا الحصن 2 - 1، بعد أن كانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل الإيجابي، لكنه تمكن من أحراز هدف الفوز في الدقيقة 3+90 ليغتال طموح الوافد الجديد في نيل النقطة الأولى له بتاريخ المسابقة، ويهدي البطائح نقاط الفوز الثلاث.

وفي الجولة الثانية كان أناتولي صاحب هدف التعادل في مرمى العين خلال المواجهة التي انتهت 3 - 3، حيث أظهر إصراراً كبيراً في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء على هز شباك «الزعيم» وتمكن في الدقيقة 90 من إنقاذ فريقه من الخسارة بإضافة هدف التعادل الثالث الذي انتهت عليه المباراة. وسبق ذلك أحراز هدفه الأول في النسخة الحالية من الدوري بشباك شباب الأهلي في جولة الافتتاح التي خسرها البطائح 2 - 1 لكن بصمته في شباك المنافس كانت حاضرة، رغم خسارة فريقه للنتيجة.

وخلال الجولات الثلاث السابقة، أحرز البطائح 6 أهداف كان نصيب أناتولي منها 3 أهداف مع مساهمته في صناعة هدف خلال مباراة العين، ليكون اللاعب الأكثر تأثيراً وإيجابية في فريقه.

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