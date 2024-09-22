شباب الأهلي يستقبل الوحدة بقمة يترقبها المنافسون في «دورينا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، محمد صادق، محمد فضل

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يستقبل شباب الأهلي ضيفه الوحدة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد راشد، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وتتصدر تلك القمة مشهد اليوم الختامي في الجولة، وتترقبها الأندية المنافسة على القمة، على أمل أن تخدمهم نتيجة المواجهة مبكراً، في الوصول إلى هدفهم المشروع بالدخول بقوة في الصراع الحالي على قمة ترتيب الدوري. ويمتلك كل من شباب الأهلي والوحدة، 6 نقاط، ويتفوق الأول باحتلال المركز الثالث أمام الوحدة في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف.

مواجهة

وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة الوحدة اليوم، وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد، من أجل تحقيق النتائج المطلوبة، وأوضح أن إعداد «الفرسان» سار بصورة جيدة رغم ضيق الوقت، وأشار إلى أن الفريق يملك بدلاء في المستوى المطلوب، ويمكنهم تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، ووجه رسالة مهمة للجماهير طالبهم فيها بضرورة مواصلة دعم اللاعبين.

نتائج

ويطمح الوحدة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، والوصول للنقطة التاسعة للاستمرار في صدارة جدول الترتيب، إلى جانب تحقيق أفضل بداية له في الدوري منذ موسم 2019-2018 بتذوق طعم الانتصار في أول ثلاث جولات، إذ نجح «العنابي» في الفوز في أول مباراتين على حساب عجمان 0-1، وبالنتيجة نفسها على خورفكان. ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الوحدة أن المهمة ليست سهلة أمام شباب الأهلي، خصوصاً مع تفوق «الفرسان» في مواجهات الفريقين خلال مواسم الاحتراف، إضافة إلى رغبة «أصحاب السعادة» في تحقيق الفوز الغائب في آخر 5 مباريات جمعته بشباب الأهلي، إذ كان آخر فوز للوحدة في موسم 2022-2021، في مباراة الدور الثاني على ملعب «الفرسان»، وهو الفوز الوحيد للوحدة في آخر 8 مباريات جمعت الفريقين في الدوري.

قمة

واستعد الوحدة للقمة خلال فترة التوقف بتدريبات يومية، ويدخل اللقاء وسط أجواء إيجابية وحالة معنوية جيدة، خصوصاً على المستوى البدني نتيجة عدم ارتباطه بمباريات في الفترة الأخيرة.

ويعول النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة على القوة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الدوري منذ بداية الموسم، ولذلك يأمل الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه في الوقت نفسه يعاني هجومياً نتيجة ضعف معدل التهديف بتسجيله هدفين فقط في مباراتي عجمان وخورفكان.

ووصف دايلا مدرب الوحدة المواجهة بـ «اختبار كبير بالنسبة للفريق»، مؤكداً أن شباب الأهلي فريق جيد للغاية، وواحد من أفضل فريقين في السنوات الأخيرة، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري، وقدم أداءً قوياً في بداية مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم.

فوز

وفي اللقاء الثاني، يتطلع العروبة وجاره خورفكان إلى تحقيق الفوز الأول لهما ضمن الجولة ذاتها في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يلتقيان اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف على أرضية ملعب دبا الفجيرة، وتتشابه أوضاع الفريقين من حيث النتائج بعد خسارة خورفكان أمام العين والوحدة، وهزيمة العروبة ضد النصر والجزيرة، ليحتلا المركزين الأخيرين.

وأكد بيريرا مدرب العروبة أهمية مباراة اليوم، مشيراً إلى أن العروبة أظهر ومن خلال أدائه في الجولات الماضية أنه فريق قوي منظم، لكنه يفتقد التوفيق في تحقيق الفوز، موضحاً أن لاعبي الفريق أظهروا إصراراً وعزيمة على تحقيق الفوز الأول في لقاء اليوم.

وتوقع دانييل إيسايلا مدرب خورفكان، أن يواجه صعوبات أمام العروبة، خصوصاً وأن المباراة في غاية الأهمية بالنسبة له، وبداية جديدة، على الرغم أن لديه العديد من الإصابات والغيابات، لكن من سيكون على أرض الملعب من لاعبي خورفكان، يجب أن تكون لديه الرغبة والروح القتالية لتحقيق النتيجة الإيجابية.

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