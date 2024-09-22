العين بطل آسيا يتحدى أوكلاند سيتي اليوم في كأس القارات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يخوض فريق العين في الثامنة من مساء اليوم، تحدياً جديداً هو الأول من نوعه في تاريخ النادي العريق، عندما يستضيف بصفته بطلاً لآسيا وممثلاً لها فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاحية النسخة الأولى من بطولة كأس القارات «الانتركونتيننتال»، وهي البطولة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هذا العام، ويتنافس على لقبها أبطال قارات العالم بمشاركة العين بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، بالإضافة لريال مدريد بطل أوروبا، والذي سينتظر ليخوض المباراة النهائية مباشرة.

جاهزية

وأكد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، جاهزية فريقه لمواجهة اليوم أمام منافس صعب هو أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاحية بطولة الأنتركونتيننتال، وقال: نشعر بالمسؤولية لأننا نمثل الدولة وعلينا أن نثبت أننا الأفضل والأجدر بالوجود في هذه المسابقة الكبيرة، وندرك أن المهمة ستكون صعبة ولكننا نثق بفريقنا ونحترم جميع المنافسين في كل البطولات، واليوم نلعب على أرضنا ووسط جمهورنا ويجب علينا أن نستفيد من هذه الميزة ونقاتل من أجل إسعاد الجمهور خارج وداخل الملعب، وهذا يتطلب التركيز من أجل تحقيق النتيجة المأمولة.

ونفي كريسبو شعوره بالقلق إزاء الأخطاء الدفاعية التي تكررت في المباريات الكبيرة، وقال: الأخطاء واردة في كرة القدم والمهم بالنسبة لي أن لا تتكرر هذه الأخطاء ونستفيد منها دائماً، ولذلك فالأمر لا يقلقني كثيراً لأن جميع اللاعبين لديهم ثقافة الاحتراف، ويتمتعون بالذكاء والوعي التكتيكي الذي يجعلهم لا يكررون الأخطاء نفسها.

وعن مدى تأثير غياب يحيى نادر، وخالد الهاشمي، أوضح كريسبو، أن العين يمتلك لاعبين متميزين في القائمة وقادرين على التعويض. وقال: من جانبنا نعمل دائماً على تجهيز جميع اللاعبين خصوصاً وأننا في هذا الموسم نلعب في 7 بطولات، ولذلك سيكون الموسم طويلاً بالنسبة لنا وينبغي أن نحتاط له جيداً.

وعن مدى معرفته بفريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أوضح كريسبو، أنه دائماً وخلال التحضيرات يستعرض نقاط القوة والضعف لدي الطرف المنافس ويتحدث مع اللاعبين بشأن كل التفاصيل التي يمكن الاستفادة منها في المباراة، وبالطبع شاهدوا مباريات لهذا الفريق ويعرفون عنه ما يلزم.

ترقب

وتترقب الجماهير الإماراتية بصفة عامة والعيناوية بصفة خاصة ظهوراً متميزاً للزعيم العيناوي في هذا المحفل الكبير، كما هي عادة الفريق البنفسجي، الذي ظل يمثل الكرة الإماراتية خير تمثيل في المنافسات القارية والعالمية، إذ توج باللقب الآسيوي مرتين بنظامه السابق كما حل وصيفاً في كأس العالم للأندية الذي استضافته الإمارات 2018، وفي حال فوزه اليوم سيطير إلى القاهرة لمواجهة الأهلي المصري، في ربع نهائي البطولة 29 أكتوبر المقبل، ليلعب المتأهل منهما ضد الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 11 ديسمبر المقبل، ويلتقى الفائزان في نصف النهائي 14 ديسمبر، ليضرب الفائز منهما موعداً مع ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي البطولة 18 ديسمبر 2024.

أوراق

ويفتقد العين في مباراة الليلة لخدمات الثنائي المدافع خالد الهاشمي، ولاعب متوسط الميدان يحيى نادر بداعي الإصابة، ويراهن الجهاز الفني على أوراق رابحة أخرى بقيادة سفيان رحيمي، ولابا، وكاكو، وبلاسيوس، وبندر الأحبابي، بالإضافة للحارس الدولي خالد عيسى، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مثل هذه المباريات الكبيرة، إلى جانب كوكبة أخرى من نجوم الفريق الذين قدموا أنفسهم بصورة متميزة خلال الفترة السابقة.

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