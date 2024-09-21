الوصل يقلب الطاولة على النصر ويحول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية

المصدر: دبي علي الظاهري - تصوير - سالم خميس

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حسم فريق الوصل "ديربي بر دبي" أمام ضيفه النصر بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب زعبيل في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني "مؤقتاً" بينما تراجع "العميد" إلى المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند النقطة السادسة إثر تلقي الخسارة الأولى له هذا الموسم.

افتتح التسجيل للنصر عادل تاعراب في الدقيقة 22 وأحرز هدف التعادل كايو كانيدو في الدقيقة 53 وأضاف علي صالح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74 ليعزز سفيان بوفتيني تقدم "الإمبراطور" في الدقيقة 82.

جاءت بداية المباراة متكافئة نسبياً والتي أدارها طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس زوايربين مع أفضلية للنصر الذي شكل خطورة من أطراف الملعب عن طريق مروان أزرقان وعثمان بوسعيد لينجح الأخير في تمرير كرة تعامل معها عادل تاعرابت بشكل جيد بعد أن سدد كرة قوية ارتدت من يد الحارس خالد السناني، وحاول "الإمبراطور" إدراك التعادل بعد استقبال الهدف الأول والذي اعتمد على الكرات العرضية وكاد فابيو ليما أن يحرز هدف التعادل بعد أن سدد كرة صاروخية ارتدت من العارضة. وتألق الحارس عبدالله التميمي في التصدي لكرة ليما من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء المشهد في الشوط الثاني مختلفاً بعد أن اندفع أصحاب الأرض بحثاً عن هدف التعادل لينجح كايو كانيدو في تسجيل هدف مباغت من كرة ساقطة من زميله عبدالرحمن صالح داخل منطقة جزاء. وتصدت العارضة مرة أخرى لكرة ليما بعد أن سدد كرة قوية من بعيد في الدقيقة 67. ونجح علي صالح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74 من تسديدة رائعة بعد استلام كرة خاطفة من رأسية البديل هاريس. وواصل أًصحاب الأرض الضغط بحثاً عن هدف الإطمئنان لينجح سفيان بوفتيني في تعزيز تقدم فريقه بعد استلام كرة مثالية أمام المرمى من المتألق علي صالح في الدقيقة 82.

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