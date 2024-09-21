كايو لوكاس يقود الشارقة لفوز عريض على الجزيرة بالأربعة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم - تصوير- إبراهيم صادق

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حقق الشارقة فوزاً عريضاً على ضيفه الجزيرة بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين باستاد خالد بن محمد، ليواصل الشارقة حصاد العلامة الكاملة «9 نقاط» وبقي الجزيرة في 3 نقاط، يدين الشارقة بالفضل للاعبه كايو لوكاس الذي صنع 3 أهداف وسجل الرابع، واستفاد الشارقة من النقص العددي للجزيرة منذ الدقيقة 13 بعد طرد نيسكينز كيبانو نتيجة لعبة خشنة مع عثمان كمارا.

أثمرت أفضلية الشارقة بعد ذلك عن هدف التقدم «ق 21» من صناعة كايو لوكاس وتسجيل لوان بيريرا، وعاد كايو ليصنع الهدف الثاني إلى فراس بالعربي «ق 30» ليزيد الشارقة من سيطرته على اللعب مع تأثر واضح للجزيرة من النقص العددي، وحرص مدرب الشارقة كوزمين على إجراء تبديل مبكر مع نهاية الشوط بخروج ماركوس تحسباً من الإنذار الثاني ودخول محمد عبد الباسط، وفي الوقت الذي اقترب فيه الحكم الدولي عادل النقبي من إطلاق صافرة نهاية الشوط، نجح الشارقة في زيادة الغلة بهدف ثالث من صناعة كايو لوكاس أيضاً بتمريرة ذهبية داخل الصندوق سجل منها عثمان كمارا، لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون رد للشارقة.

بدأ الجزيرة الشوط الثاني بشكل جيد وبادر بالهجوم في محاولة لتقليص الفارق وضاعت له فرصة عن طريق زايد سلطان الذي سقط داخل الصندوق نتيجة احتكاك مع دفاع الشارقة، لم ينتظر الشارقة كثيراً للرد بلعبة هجومية مماثلة انتهت بسقوط كايو لوكاس الذي كان في وضع تسلل قبل وصول الكرة، وكاد الشارقة أن يضيف الهدف الرابع من فرصة صنعها بإتقان فراس بالعربي إلى كايو لوكاس المنفرد بالمرمى، ونجح الحارس علي خصيف في الخروج من مرماه وإنقاذ الكرة بصعوبة مع سقوط كايو لوكاس في الدقيقة 57، وتوقف اللعب للتحقق من بطاقة حمراء للحارس خصيف ولكن بعد مشاهدة الحكم لـ «الفار» تم التأكد من عدم وجود مخالفة.

وحاول بعد ذلك مدرب الجزيرة حسين عموته تصحيح الوضع بإجراء تبديلين دفعة واحدة بدخول اوليفيرا بدلاً من نبيل فقير وعمر تراوري بدلاً من محمد العطاس، وفي المقابل أجرى كوزمين تبيدلين في التوقيت نفسه بدخول كل من بيرو وشاهين عبد الرحمن بدلاً من كمارا وكاتنيك ثم تبديل آخر «ق 77» بدخول الكاسير بدلاً من لوان بيريرا، كما شارك ماجد حسن بدلاً من خالد الظنحاني في الدقيقة 82 التي شهدت إضافة الشارقة للهدف الرابع عن طريق صانع «الثلاثية» كايو لوكاس بتسديدة قوية على يسار خصيف من هجمة صنعها البديل باكو الكاسير، وأهدر دافيد بتروفيك فرصة الهدف الخامس في آخر دقيقة للوقت البديل لتنتهي المباراة برباعية للشارقة دون رد.

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