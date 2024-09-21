ديربي الوصل والنصر قمة الجولة الثالثة في «دورينا»

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مباراة القمة بين الوصل وضيفه النصر في الساعة الثامنة مساءً على ملعب زعبيل لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وتنتظر جماهير دورينا مباراة من العيار الثقيل في «ديربي بر دبي»، خاصة وأن «الإمبراطور» حامل اللقب يتطلع إلى عدم التفريط بالنقاط بعد تواجده في المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز.

بينما يسعى «العميد» المتصدر إلى المحافظة على صدارته بعد اعتلاء قمة ترتيب المسابقة بـ 6 نقاط، مستفيداً بفارق الأهداف مع أكثر من فريق وهي الشارقة وشباب الأهلي والوحدة.

من جهته، اختتم «الإمبراطور» تحضيراته بمعنويات عالية بعد «الجرعة الآسيوية» التي تلقاها إثر الفوز الأخير في دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب باختاكور الأوزبكي في طشقند، ويسعى فهود زعبيل إلى المحافظة على سجلهم الخالي من الهزائم هذا الموسم.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، جاهزية فريقه لمواجهة النصر الذي يمر بأفضل حالاته في الفترة الراهنة وسط استقرار فني بقيادة مدرب رائع، مشيراً إلى أن لاعبي «الإمبراطور» ليسوا بحاجة إلى تحفيز لأن الجميع يعلم أهمية مباراة الديربي.

من جهته، يتطلع النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة الدوري بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب العروبة وبني ياس، وتعد مواجهة الديربي أمام الوصل الاختبار الأصعب والأهم للعميد للوقوف على مدى جاهزيته للمنافسة على المراكز الأولى.

على جانب آخر، يشهد إستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في الحزانة في الخامسة والنصف من مساء اليوم مواجهة قوية بين الشارقة وضيفه الجزيرة في قمة خارج التوقعات، ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية بعد بدايته القوية بالفوز في 4 مباريات محلية، من جانبه، وصف الحسين عموتة مدرب الجزيرة المباراة بالصعبة، موضحاً أن الشارقة يعتبر منافساً قوياً ويضم عناصر متميزة في صفوفه.

وضمن مباريات الجولة ذاتها، حقق بني ياس فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، على ملعب الشامخة بأبوظبي، ورفع بني ياس رصيده إلى 6 نقاط، فيما ظل عجمان بدون أية نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثالثة.

وفي اللقاء الثاني، نجح البطائح في الفوز 2 / 1 على مضيفه دبا الحصن في الوقت الإضافي من اللقاء الذي أقيم في الجولة ذاتها على ستاد استاد صقر بن محمد القاسمي.

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