«أبيض الشباب» يلتقي لبنان في التصفيات الآسيوية بالكويت اليوم

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة مع نظيره منتخب لبنان في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، بتوقيت الإمارات، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المقامة في الكويت، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، والتي تشهد اليوم أيضاً، مواجهة منتخبي الكويت وجزر ماريانا الشمالية، فيما يحصل منتخب كوريا الجنوبية على راحة في الجولة الافتتاحية للمجموعة نفسها.

واستعد «أبيض الشباب» للتصفيات بشكل جيد للتصفيات، من خلال الحلول في المركز الثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا في المملكة العربية السعودية، ثم إقامة معسكر خارجي في العاصمة الكرواتية زغرب، وتضمن خوض 3 مباريات ودية أمام قطر وبولندا وكرواتيا، وكان ختام التحضيرات بمعسكر تدريب داخلي في منطقة جبل علي بدبي.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جزر ماريانا الشمالية بعد غد الاثنين، ويلتقي بعدها مع منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب الكويت المستضيف 29 الجاري، مع العلم أن التصفيات تشهد مشاركة 45 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية للشباب المقررة في الصين 2025، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

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