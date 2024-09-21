صفقات المقيمين تعزز خيارات روني مع الوحدة قبل قمة «الفرسان»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لخوض القمة المرتقبة التي تجمعه بشباب الأهلي، غداً الأحد، على ملعب «الفرسان» بدبي في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل الوحدة المباراة وسط أجواء إيجابية ومعنويات عالية بعدما حقق الفوز في أول جولتين بتخطي عجمان وخورفكان وحصد 6 نقاط وضعته في الصدارة مع شباب الأهلي والنصر والشارقة، في أفضل انطلاقة للعنابي في أول مباراتين في الدوري منذ عدة مواسم، إذ يطمح إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

وخلال الانتقالات الصيفية دعم الوحدة صفوفه بعدد من الصفقات المميزة وركز خلال تعاقداته على اللاعبين في فئة المقيمين وأبرم 5 صفقات في هذه الفئة في مراكز كان يحتاجها الفريق بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي، بجانب صفقتي ساشا من بني ياس والنيجيري فيليب أوتيلي من كلوج الروماني كلاعب أجنبي.

وكان المدافع النيجيري فافور أوغبو من ريد ستار الصربي أولى صفقات الوحدة من اللاعبين المقيمين هذا الموسم، تبعه التعاقد مع البرتغالي بيرناردو فولها كلاعب ارتكاز، ثم الكاميروني ليونيل وامبا قادماً من شباب بلوزداد الجزائري في مركز المهاجم.

وفي فترة توقف الدوري، واصلت إدارة الوحدة تدعيم الصفوف، وتعاقدت مع المالي براهيما ديارا لاعب هيدرسفيليد الإنجليزي السابق، لدعم خط الوسط أيضاً، وكانت آخر صفقات المقيمين بضم البرتغالي غوغا من بوتيمونينسي البرتغالي في مركز الظهير الأيمن وهو مركز كان يحتاجه الفريق، وشغله علاء زهير في المباريات الماضية، إذ انضم غوغا إلى تدريبات الفريق عقب الإعلان عن التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية، في صفقة كلفت الوحدة نحو 500 ألف يورو، كما أعاد النادي البرتغالي جيانلوكا مونيز بانتهاء إعارته لعجمان.

وأصبح لدى المدير الفني للفريق النرويجي روني دايلا خيارات كثيرة من المقيمين في مراكز عدة، وقد يظهر أحد العناصر الجديدة في القمة أمام شباب الأهلي لاسيما في خط الوسط الذي اعتمد فيه المدرب على روبن فيليب الظهير الأيسر كلاعب ارتكاز ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، وإمكانية الدفع بمواطنه فولها، وقد يظهر الوافدون الجدد في قائمة الفريق أو على دكة البدلاء بحسب رؤية المدير الفني.

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