الجزيرة الأكثر مشاركة بلاعبين تحت 21 سنة في دوري المحترفين     

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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تصدر الجزيرة قائمة أندية دوري أدنوك للمحترفين بالنسبة للدقائق التي لعبها لاعبو كرة القدم الذين لم يبلغوا 21 عاماً في المباريات التي لعبت على مدار السنوات الثلاث الماضية، بعدما دفع باللاعبين من هذه المرحلة العمرية للمشاركة في 13.9% من دقائق مبارياته بداية من 9 سبتمبر 2021، وحتى نهاية الجولة الثانية من دورينا، وذلك وفقاً لدراسة أجراها المرصد العالمي لكرة القدم، وشملت الأندية المشاركة في 58 دوري حول العالم.

وجاء في المركز الثاني في قائمة دوري أدنوك للمحترفين، شباب الأهلي بالمشاركة بلاعبين تحت 21 سنة بنسبة 11.5% من دقائق مبارياته، وتلاه العين 9.2%، وكلباء 8.6%، والوصل 6.2%، والوحدة 5.4%، والنصر 5.2%، والشارقة 2.6%، وبني ياس 1.8%، وعجمان 1.3%، وأخيراً خورفكان 0.6%.

تقدم

كما تقدم الجزيرة أندية دوري أدنوك للمحترفين على مدار السنوات الثلاث الماضية، من حيث عدد اللاعبين تحت 21 سنة المسجلين في قوائم الفريق، ولديه 20 لاعباً، ومنهم 11 لاعباً مواطناً، و9 لاعبين أجانب، وتلاه شباب الأهلي، ولديه 8 مواطنين و11 أجنبياً، والعين 6 مواطنين و10 أجانب، والوصل لاعبين اثنين مواطنين، و13 لاعباً أجنبياً، ليتصدر «الإمبراطور» قائمة الأندية غير الأوروبية صاحبة العدد الأكبر من اللاعبين الأجانب المسجلين في تلك الفئة العمرية.

ثم يأتي النصر ولديه 6 مواطنين و8 لاعبين أجانب تحت 21 سنة، ويليه الوحدة ولديه 6 مواطنين و7 أجانب، وكلباء لاعبين اثنين مواطنين و6 أجانب، وبني ياس 5 مواطنين وأجنبي واحد، وعجمان 4 مواطنين ولاعبين اثنين أجانب، والشارقة 3 مواطنين وأجنبي واحد، وأخيراً خورفكان 3 لاعبين أجانب تحت 21 سنة.

قائمة

وتصدر روخ لفيف الأوكراني، القائمة العالمية بنسبة مشاركة 41.1%، وتلاه نوردشيلاند الدنماركي 40.7%، وأولمبيك أوزبكستان 39.9%، وعلى مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يتفوق برشلونة الإسباني بنسبة مشاركة 22.6% من دقائق مبارياته، وتلاه أولمبيك ليون الفرنسي 20.7%، ومن خارج أوروبا، يتقدم ديفينسور الأوروجوياني بنسبة مشاركة 23.9%، على الناديين الكولومبيين فورتاليزا سي آي إف 22.8%، وإنفيجادو 22.5%.

واستفاد بازل السويسري من مشاركة 24 لاعباً أجنبياً تحت 21 عاماً، وسالزبورغ النمساوي 22 لاعباً، ونوردشيلاند الدنماركي 21 لاعباً، ويتصدر بارما الإيطالي، قائمة أندية الدوريات الخمسة الكبار، بالمشاركة بـ16 لاعباً أجنبياً من تلك المرحلة السنية خلال فترة الدراسة المحددة من قبل الموقع.

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