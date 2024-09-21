العين يستعد لكتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية في كأس القارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد العين لكتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية عندما يستضيف غداً الأحد فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في استهلالية مشواره في النسخة الأولى من بطولة القارات «الإنتركونتيننتال»، وهي المسابقة التي استحدثها «فيفا» هذا العام.

ويتنافس عليها أبطال قارات العالم بمشاركة العين بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، بالإضافة لريال مدريد بطل أوروبا والذي سينتظر ليخوض المباراة النهائية مباشرة.

مواجهة

وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها العين فريقاً من نيوزيلندا، إذ سبق له ولعب ضد فريق نادي ويلنغتون النيوزيلندي في مونديال الأندية الإمارات 2018 في مباراة ماراثونية حقق فيها ممثل الإمارات ريمونتادا تاريخية بعد أن قلب تأخره بالثلاثة النظيفة إلى تعادل 3-3 وفاز في النهاية بركلات الترجيح في موقعة تألق فيها الحارس الدولي خالد عيسى.

وفي حال فوزه على الفريق النيوزيلندي غداً، سيغادر العين أكتوبر المقبل لمواجهة الأهلي المصري في الدور ربع النهائي للمسابقة، وهي المباراة التي تنتظرها الجماهير العربية بترقب كبير باعتبارها أول مباراة تجمع بين فريق إماراتي ومصري في بطولة رسمية قارية، ويتوقع أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين.

تحضيرات

وبعد تعادله بهدف لمثله أمام ضيفه السد القطري في استهلالية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والتي يشارك فيها بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من المسابقة القارية بالنظام السابق، تابع العين تحضيراته الميدانية.

حيث عمد المدرب إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في تلك المباراة، والتي لم يرتفع خلالها بعض اللاعبين إلى المستوى المتوقع منهم، وسيختتم الفريق تحضيراته بمران أخير مساء اليوم ينتظر أن يقف خلاله المدرب كريسبو على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

أوكلاند سيتي

ووصل فريق أوكلاند النيوزيلندي إلى الدولة قبل أيام عدة، وفور وصوله أجرى تدريباته استعداداً للمواجهة المرتقبة غداً، ويتمتع الفريق بخبرة كبيرة، إذ سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية 12 مرة منها 7 مرات على التوالي بداية من عام 2011 وحتى 2017 وكانت آخر مشاركة له في العام الماضي 2023، وحقق بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا مرات عدة آخرها هذا العام 2024 بعد فوزه 0-4 على فريق نادي بيري التاهيتي في المباراة النهائية.

مؤتمرات

إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد المؤتمرات الصحافية والتدريبات الرسمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر انعقاد المؤتمر الصحافي لنادي العين في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على أن يقام مؤتمر فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في السادسة والربع.

وبينما يجري العين مرانه الرئيس للمباراة على ملعب استاد خليفة بن زايد في السابعة من مساء اليوم، سيجري الفريق الضيف مرانه الرئيس في التوقيت نفسه على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز