تأهل دبا والفجيرة ومصفوت لربع نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بلغت أندية دبا ومصفوت والفجيرة مرحلة ربع نهائي التصفيات التمهيدية من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لفرق دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد فوز دبا «النواخذة» على غلف اف سي بنتيجة 3 ـ 1، جاءت الأهداف عن طريق كل من سايمون باروس وراشد محمد ومحمد إبراهيم في الدقائق 2، 39، 88، فيما أحرز يتيمة غلف اف سي اللاعب أنور سوسال في الدقيقة 55، وأكمل غلف اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب ميشيل عجير في الوقت بدل الضائع.

كما حقق مصفوت فوزاً بالتخصص على مضيفه الإمارات بعد أن فاز عليه بهدف جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب سالم علي في الدقيقة 90+3، ولعب مصفوت منذ الدقيقة 15 بعشرة لاعبين بعد طرد حكم اللقاء بدر بوجمهور اللاعب ندياو ديوب بالورقة الحمراء. وتمكن الفجيرة من تحقيق الفوز على ضيفه فليتوود يونايتد بهدفين دون رد عبر الثنائي جيفري دوربانت واندريجا رادوفا في الدقيقة 48، 86.

وتقام غداً السبت 4 مباريات في ختام مباريات دور الـ16 من الدور التمهيدي لمسابقة الكأس الغالية وتجمع المواجهات حتا والعربي في أقوى مباريات دور ثمن النهائي، ويستقبل الذيد جاره الحمرية، ويلاقي الجزيرة الحمراء ضيفه مجد، ويلتقي يونايتد بضيفه غلف يونايتد على أرضية ملعب مدينة دبي الرياضية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

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