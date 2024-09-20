بني ياس يفوز على عجمان بثلاثية في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق – تصوير- ايريك ارازاس

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حقق بني ياس فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم "الجمعة"، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع بني ياس رصيده إلى 6 نقاط، ليعوض خسارته التي مني بها قبل فترة التوقف الدولي من النصر 1-4، فيما ظل عجمان بدون نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثالثة.

سجل أهداف بني ياس فواز عوانة (47)، يوسف نياكاتيه (53)، وخوان باوزا "بيبي" (90+1)، وأحرز هدف عجمان وليد أزارو (85).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أفضلية لأصحاب الأرض على مستوى الفرص رغم استحواذ لاعبي عجمان على الكرة.

وشهدت الدقيقة أخطر فرص الشوط الأول عندما ردت العارضة تسديدة قوية من لاعب بني ياس، الكونغولي إسحاق تشيبانغو.

وتفوق البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس على الصربي غوران مدرب عجمان في إدارة مجريات اللقاء.

ونجح فواز عوانة مطلع الشوط الثاني في إحراز هدف التقدم لبني ياس من تسديدة جميلة بوجه القدم الخارجي على يمين الحارس علي الحوسني في الدقيقة 47.

وعزز المالي يوسف نياكاتيه من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني مستغلاً عرضية أرضية من سهيل النوبي، وضعها بسهولة في المرمى في الدقيقة 53.

وأضاع لاعبو بني ياس أكثر من فرصة لزيادة غلة الأهداف، قبل أن ينجح المغربي وليد أزارو من تقليص الفارق لعجمان في الدقيقة 85.

واختتم البديل الأرجنتيني خوان باوزا الشهير بـ "بيبي" ثلاثية بني ياس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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