طيران الإمارات راعياً رئيسياً لبطولات الاتحاد الآسيوي للرجبي

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات اليوم عن شراكتها مع الاتحاد الآسيوي للرجبي، لتصبح بموجبه راعياً رئيسياً للاتحاد الآسيوي للرجبي، تجسيداً لالتزامها المستمر بتطوير رياضة الرجبي وتوسيع نطاقها إلى أسواق جديدة. وتتيح الشراكة الجديدة متعددة السنوات للناقلة تمكين الاتحاد الآسيوي للرجبي من الاستثمار في بطولات الرجبي المتنوعة وبطولات السباعيات وفئة 15 لاعباً، بالإضافة إلى بطولات آسيا للرجبي والتي تقام بمشاركة 36 دولة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم رياضة الرجبي، يرجع إلى بداية انطلاقتنا كناقلة جوية، ومنذ ذلك الحين، رسّخنا حضورنا في هذه الرياضة على كافة المستويات، من دعم للجهات والبطولات العالمية مثل الاتحاد الدولي للرجبي وخمس بطولات متتالية لكأس العالم للرجبي، وسلسلة بطولات السباعيات العالمية، منها بطولة دبي لسباعيات الرجبي، إلى جانب الاتحاد الإماراتي للرجبي".

وأضاف: "نفخر بتمديد دعمنا للاتحاد الآسيوي للرجبي والمساهمة في الوصول بهذه الرياضة إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها، فضلاً عن فتح المجال أمام الرياضيين الأصغر سناً لتطوير مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم، وسنواصل العمل على تسخير قوة الرياضات الشعبية لتعزيز الروابط مع المجتمعات التي نخدمها والمساهمة بشكل هادف في تنميتها".

وقال سعادة قيس الضالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي: "يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات باعتبارها الراعي الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرجبي، إذ تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية في مساعينا لتوسيع نطاق رياضة الرجبي وتأثيرها عبر أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 36 عضواً وفي جميع أنحاء آسيا. تنبع ثقة طيران الإمارات بربط علامتها التجارية بالاتحاد الآسيوي للرجبي وفعالياته من سمعتنا الإيجابية ومدى الموثوقية والمصداقية والاحترافية التي يتعامل بها الاتحاد، وبدعم طيران الإمارات، نحن على استعداد لنقل إثارة الرجبي وقيمه إلى جيل جديد من الرياضيين والمشجعين".

وأضاف: "تنسجم أيضاً هذه الشراكة مع تواجد مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي في دولة الإمارات، والتي أصبحت مركزاً لأنشطة الرجبي، وتوفر قاعدة استراتيجية لتطوير الرياضة ونشرها في جميع أنحاء القارة، ومن شأن هذه الشراكة أن ترسخ من مكانة الرياضة في آسيا لا سيما وأن طيران الإمارات تتواجد بقوة في أكبر فعاليات الرجبي حول العالم".

وأكمل: "شهدنا خلال السنوات الخمس الماضية ترسيخ الاتحاد الآسيوي للرجبي كعلامة تجارية وإطلاق المزيد من البطولات، كما عززنا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا مع بث جميع أحداثنا مباشرة، وذلك لترسيخ رياضة الرجبي وتعزيز انتشارها في آسيا، حيث ينطوي هدفنا المشترك على تمكين الرياضيين، وبناء جيل قوي من المواهب، وتنمية قاعدة جماهيرية من شأنها دعم الرياضة في السنوات المقبلة".

وبموجب الاتفاقية، ستكون طيران الإمارات راعياً رئيسياً لمسابقات وبطولات آسيا للرجبي، بما في ذلك بطولة آسيا للرجبي للرجال والسيدات وسلسلة آسيا لسباعيات الرجبي التي تشمل عدداً من الفئات العمرية.

وتشكل هذه البطولات طريقاً إلى المسابقات الإقليمية والعالمية الرائدة مثل كأس العالم للرجبي وكأس العالم لسباعيات الرجبي والألعاب الأولمبية والألعاب الآسيوية بالإضافة إلى سلسلة «إتش إس بي سي» لسباعيات الرجبي وتشالنجر.

وستظهر العلامة التجارية الشهيرة للناقلة "Fly Better" على قمصان الحكام، وكرات المباريات، وقمصان الموظفين، ومنصات الأعمدة، بالإضافة إلى العلامة التجارية للملعب، من بين العديد من المزايا التسويقية الأخرى لـ 21 بطولة مختلفة على مدى 3 سنوات.

وستنطلق الشراكة بالجولة الثانية من سلسلة طيران الإمارات آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات والتي ستبدأ يوم 21 سبتمبر (أيلول) الجاري في هانغتشو، الصين، بمشاركة أفضل 8 فرق للرجال والسيدات، يتنافسون لحجز مكانهم للعب النهائيات في بانكوك، تايلاند، في شهر نوفمبر (كانون الأول) المقبل.

يتواجد الاتحاد الآسيوي للرجبي في دبي، ويضم في عضويته 36 اتحاداً من جميع أنحاء القارة، منها الصين والهند وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وفيتنام وتايلاند واليابان. وينظم الاتحاد مزيجاً من مسابقات السباعيات وفئة 15 لاعباً للرجال والنساء، عبر فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك تحت 18 عاماً وتحت 20 عاماً.

وتعتبر آسيا موطناً لـ 60% من سكان العالم، و80% من شبابه، ما يزيد إمكانية تطوير جيل جديد من اللاعبين وإثراء خط المواهب ونشر اللعبة من خلال قاعدة جماهيرية قوية في المجتمعات المحلية، وبما يتماشى مع الهدف المشترك بين طيران الإمارات والاتحاد الآسيوي للرجبي لتمكين الرياضيين من الأساس.

وتتواجد طيران الإمارات في قلب الحدث في كل مباراة دولية للرجبي تقريباً، حيث ترعى الناقلة كأس العالم للرجبي منذ العام 2007، وفي عام 2011، أصبحت شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي، ما عزز مكانة الناقلة كواحدة من أكبر داعمي رياضة الرجبي في العالم. كما ترعى الناقلة قمصان حكام مباريات بطولة العالم للرجبي الذين ينزلون إلى الملعب مرتدين أطقم طيران الإمارات "Fly Better". وتمتد شراكات طيران الإمارات القوية في رياضة الرجبي أيضاً إلى فريق "إيميرتس ليونز" الجنوب إفريقي وملعبه الرئيسي "إبمريتس إيرلاين بارك".

وفي دبي، المقر الرئيسي للناقلة، تُقام بطولات سباعيات الرجبي منذ ما يزيد عن 50 عاماً، وكانت «طيران الإمارات» شريكاً فعالاً في تعزيز المكانة الدولية للعبة عندما بدأت في دعمها لأول مرة في عام 1987، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرجبي. ومن خلال الالتزام القوي من جانب الناقلة بتعزيز شعبية هذه الرياضة، باتت بطولة "سباعيات طيران الإمارات للرجبي" في دبي أكبر حدث رياضي في المنطقة، حيث يستمتع بمشاهدة منافساتها أكثر من 100 ألف مشجع على مدى ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رعاية طيران الإمارات الطويلة الأمد لنادي دبي هوريكانز للرجبي تشكل جزءاً من التزامها بتنمية الرياضة وربط الشباب باللعبة في المجتمعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، جددت طيران الإمارات دعمها لاتحاد الإمارات للرجبي باعتبارها شريكاً رسمياً للاتحاد ولقميص المنتخبات الوطنية الإماراتية للرجبي للسباعيات ولفئة 15 لاعب (رجال وسيدات)، بما في ذلك فريقي شاهين والمها الإماراتيين بالكامل، فضلاً عن كونها الناقل الرسمي للاتحاد حتى نهاية عام 2026.

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