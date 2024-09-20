سالم بن هويدن: الذيد قادر على بلوغ دوري المحترفين

المصدر: الذيد – محمد فضل

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عبّر سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، عن تفاؤله بقدرات وإمكانات ناديه، إلى جانب ثقته بالفريق الأول، والجهازين الفني والإداري، بالصعود لمصاف دوري أدنوك للمحترفين، وذلك لاستكمال مسيرة أندية إمارة الشارقة في مسابقة الدوري، إذ يوجد حالياً 5 أندية بدوري الأضواء من إمارة الشارقة، وهي الشارقة وخورفكان وكلباء والبطائح ودبا الحصن.

لافتاً إلى أن جميع أندية الإمارة تمتلك الإمكانات التي تضعها في دوري الكبار، وذلك إلى جانب توفر العنصر البشري من اللاعبين، وتهيئة الأجواء المناسبة، والدعم الدائم والمستمر من قبل حكومة الإمارة، والوجود والمتابعة المستمرة لرئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي.

وامتدح ابن هويدن الجهاز الفني لفريق الذيد، بقيادة المدرب الجزائري فؤاد بومضل، الذي يملك سمعة جيدة من خلال الفرق التي أشرف على تدريبها خلال المواسم الثلاثة الماضية، وقال راقبت هذا المدرب جيداً، من خلال عمله في أكثر من نادٍ، وهو يعتبر من المدربين الجيدين في دوري الدرجة الأولى، ولذلك نعول عليه كثيراً خلال الموسم الحالي في قيادة الفريق، بجانب اللاعبين، إلى تحقيق حلم جماهير الذيد والمنطقة الوسطى بالتأهل لدوري المحترفين. وقال بالإمكانات الحالية نستطيع أن نصل بالذيد للمكان الذي ينشده في دوري الأضواء والشهرة.

وقال ابن هويدن، الجهاز الفني يكثف جهده من أجل تحقيق النتائج الجيدة، وحتى اللاعبون يملكون الحماس الزائد، ويتطلعون إلى تحقيق النتائج الجيدة في المسابقة، وتابع: تم استقطاب لاعبين على مستوى عالٍ، ولديهم خبرة سابقة في دوري المحترفين، إلى جانب اللاعبين الأجانب، الذين تم انتدابهم من الخارج، وكانوا أيضاً مميزين في دورياتهم الخارجية، وبعضهم نال لقب الهداف، من خلال لعبهم في الأندية التي قدموا منها.

وعرج سالم بن هويدن على قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد تخصيص موقع للمدينة الرياضية في المنطقة الوسطى للإمارة. وأوضح ابن هويدن أن المدينة الرياضية، تُعدّ إضافة قيمة، تسهم في تعزيز المشهد الرياضي في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن هذه المدينة ليست مجرد منشأة رياضية جديدة، بل هي جزء من سلسلة العطاءات والمكارم التي يقدمها صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية في الإمارة. وأضاف أن المدينة ستشكل حلقة متكاملة لنشر الرياضة، وتعزيز دور الأندية في توفير بيئات رياضية متقدمة، ما يسهم في تحقيق رؤية سموه في دعم الشباب، وإتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة.

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