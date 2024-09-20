سوزا: الفوز على «الحسين إربد» يعزز ثقتنا في أبطال آسيا 2

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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خطا شباب الأهلي بنجاح أولى خطواته على طريق المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الثاني 2024 - 2025، بفوزه على ضيفه الحسين إربد الأردني بنتيجة 3 ـ 1، في مباراة شهدت تألقاً وسيطرة شبه كاملة من «الفرسان» على أرض ملعبهم في استاد راشد مساء أول من أمس، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة، ليتصدر الفريق المجموعة الرابعة مبكراً برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الكويت الكويتي.

وناساف الأوزبكي بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأولى، في حين بقي رصيد الحسين إربد خالياً من النقاط، مع العلم أنه يتأهل إلى الدور ثمن النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

سيطرة

وبسط شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، وكان الطرف الأفضل انتشاراً والأخطر على مرمى الضيوف، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالخروج بانتصار تاريخي كبير، لولا التألق اللافت من يزيد أبو ليلى حارس مرمى الحسين إربد، وأطمئن جمهور «الفرسان» بفضل الأداء القوي، على جاهزية فريقهم لخوض البطولة، والتي تشهد جولتها الثانية يوم 2 أكتوبر القادم، حلول شباب الأهلي ضيفاً على ناساف في قرشي، ولقاء الحسين إربد مع الكويت في الأردن.

ثقة الفوز

من جانبه، قال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: «لعبنا بشكل جيد، وحققنا انتصاراً مهماً، والفوز يعزز من ثقتنا، خاصة عندما نواجه فريقاً يضم 14 لاعباً من عناصر المنتخب الأردني المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمتصدر لمجموعته، وكنا الأفضل في الشوط الأول قياساً بالسيطرة، وبعدد فرص التسجيل الضائعة».

وأضاف: «أعتقد أننا كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف، وكرة القدم الحديثة تعتمد على الأداء داخل أرض الملعب بعقلية احترافية، وعطاء اللاعبين في الفريق للوصول إلى أحسن أداء، مع الفوز في كل المباريات، وصولاً إلى تحقيق لقب البطولة، وهو ما نسعى إليه، ولكن علينا الآن إغلاق الصفحة الآسيوية، والتفكير في مواجهتنا التالية أمام الوحدة بعد غد الأحد، في دوري أدنوك للمحترفين».

منافسة

فيما قال مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي: «أضعنا فوزاً بعدد أكبر من الأهداف، ولكن يبقى الفوز مهماً بالنقاط الثلاث في أولى مبارياتنا بالبطولة الآسيوية، وتألق الحارس يزيد أبو ليلى، في الدفاع عن مرمى الحسين إربد، منعنا من تسجيل أكثر من 3 أهداف، ورغبتنا كبيرة في المنافسة بقوة على لقب البطولة الآسيوية، لأننا في شباب الأهلي تعودنا على تحقيق البطولات، والبداية جيدة، وعلينا الاستمرار على نفس المنوال في مبارياتنا التالية».

في حين، قال حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي: «سعداء بالفوز، وأنا أتعلم من إخواني بالفريق، وأشكر المدرب على منحي فرصة للمشاركة، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، وأنجح في تقديم العرض القوي مع زملائي، والمساهمة في تحقيق الانتصارات، وأتمنى التوفيق والوصول إلى اللقب الآسيوي، إلى جانب المنافسة بقوة على بقية ألقاب البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم».

وفي المقابل، قال يزيد أبو ليلى حارس مرمى الحسين إربد: «حاولنا مجاراة شباب الأهلي على أرض الملعب، ولكن فارق الخبرة ساعد المنافس على تحقيق الفوز، وفي الحقيقة شباب الأهلي كان يستحق البقاء والمنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأتمنى أن ننجح في التعويض في مباراتنا التالية على ملعبنا، لأن طموحنا الوصول إلى أبعد أدوار البطولة الآسيوية».

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