مواجهتان في انطلاقة الجولة الثالثة لدوري المحترفين

المصدر: أبوظبي– محمد صادق، وأحمد عيسى - عجمان- ياسر قاسم، وعلي الظاهري

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تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران اليوم، بعد فسح المجال لمباريات المنتخب في تصفيات المونديال، وتقام اليوم مواجهتان، حيث يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، في الخامسة والنصف، فريق عجمان، ضمن مباريات الجولة الثالثة، في مواجهة يسعى خلالها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار.

ويتطلع بني ياس إلى الوصول للنقطة السادسة، حيث يملك في رصيده 3 نقاط، وضعته في المركز السابع، بعد جولتين من المسابقة، حيث حقق فوزاً مستحقاً 2 - 0 في الجولة الأولى على حساب الجزيرة، وخسر في الثانية 1 - 4 أمام النصر.

أما عجمان، فيبحث عن الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم، والعودة إلى المسار الصحيح، بعدما تلقى هزيمتين من الوحدة وشباب الأهلي، ويعول على نتائجه في مبارياته الأخيرة أمام بني ياس، حيث تفوق على السماوي في آخر 4 مواجهات جمعتهما في الدوري، إذ تعادلا بنفس النتيجة 1-1 في مباراتين، وفاز عجمان في مباراتين.

ووصف سوزا مدرب بني ياس المباراة بـ «التحدي الجديد» بالنسبة لفريق أمام فريق قوي، ويملك لاعبين جيدين، ويختلف عن الجزيرة والنصر، اللذين واجههما بني ياس في المباراتين السابقتين. وقال: «نبحث عن الفوز، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، واستعددنا جيداً خلال فترة التوقف، والجميع جاهز، باستثناء غياب خميس المنصوري، ولكن لدينا البدائل في الدفاع».

وعن تفوق عجمان على بني ياس في المباريات الأخيرة، أضاف: «كل الاحترام لفريق عجمان، ولكن ما حدث أصبح من الماضي، ونفكر فقط في مباراة اليوم».

وأوضح رداً عن الاختلاف الذي ظهر عليه الفريق ما بين مباراتي الجزيرة والنصر، أن كل فريق لعب بطريقة مختلفة، والنصر قدم أداء رائعاً، وكان من المهم أن نبقى أقوياء من الناحية الذهنية عقب اللقاء، رغم الخسارة برباعية، والتركيز على تصحيح الأخطاء، ونجحنا في تقديم مستوى جيد في مباراتي دبا الحصن في كأس «أديب»، والتأهل لربع النهائي، وبالتأكيد هناك مجال للتطور مع الوقت والعمل.

واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية، تحت إشراف مدربه غوران، الذي أبدى تفاؤله بقدرة الفريق للعودة سريعاً من ناحية النتائج، وفقاً لمستواه، وعبّر عن ذلك في تعليقه على المباراة، قائلاً:

المباراة مهمة، أمام منافس كانت بدايته جيدة في الدوري، وفريقنا ظهر بمستوى جيد، رغم عدم الحصول على نقاط، وخاصة أمام شباب الأهلي، نحترم فريق بني ياس، ونأمل العودة من ملعبه بنتيجة إيجابية، حرصنا على تحليل فريق بني ياس بشكل جيد، من خلال مبارياته السابقة، نحاول التعامل مع نقاط القوة والضعف بما يجب، وأعتقد أن فريقنا يقدم كرة قدم جيدة، ولكن ينقصه النتائج، التي تأتي مع الاستمرار في هذا المستوى.

وأضاف غوران: الخسارة في أول مباراتين، وخوض المباراة الثالثة خارج ملعبنا، ليس سبباً لوجود أي ضغوط سلبية، ولكن الضغوط العادية موجودة في جميع المباريات، وبشكل عام، أنا راضٍ عن الفريق، والتحليلات كانت تشير إلى أن عجمان لم يستحق الخسارة في المباراتين السابقتين.

دبا والبطائح

وفي المباراة الثانية، يبحث دبا الحصن وضيفه البطائح عن الطريق لمعانقة الفوز الأول في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين عند الثامنة مساء اليوم، باستاد صقر بن محمد القاسمي، لحساب الجولة الثالثة من المنافسة، والتي تأتي بعد فترة استمرت 3 أسابيع.

ويدخل دبا الحصن اللقاء بجراح الخسارة في الجولتين الأولى والثانية، ليبقى بدون رصيد في المركز الثاني عشر، ما يزيد من درجات الحماس وسط لاعبيه، لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز على ضيفه، بعد أن أكمل تحضيراته في فترة التوقف، التي عمل خلالها الجهاز الفني على معالجة السلبيات، ورفع معدل اللياقة البدنية، بجانب خوض الفريق لمباراة ودية أمام كلباء، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، أكدت استفادة الفريق من الفترة السابقة.

ويمتلك البطائح دافع الفوز أيضاً، بعد المباراة القوية التي قدمها أمام العين في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل 3-3، وأكدت وجود عناصر متميزة بالفريق، تتمتع بروح الإصرار والتحدي، والقدرة على مقارعة جميع المنافسين في بطولة الدوري، وركز البطائح في إعداده على الجمل التكتيكية، وخلق الانسجام بين اللاعبين، وتجهيز جميع العناصر لمشوار الموسم.

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