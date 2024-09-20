5 عوامل تشعل ديربي الوصل والنصر

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

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ستكون جماهير الكرة الإماراتية على موعد مع قمة نارية في دوري أدنوك للمحترفين ستجمع بين الجارين الوصل والنصر غداً السبت، بملعب زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة المقبلة صراعاً شرساً بين الجارين لـ5 عوامل رئيسية، أولها نفاد تذاكر المباراة مبكراً قبل 4 أيام من موعدها، ما يؤكد أنها ستقام بحضور جماهيري كبير وبكامل الطاقة الاستيعابية للملعب التي تتشكل من 70% لجمهور «الإمبراطور» و 30% للعميد، وغالباً ما تشهد مباريات الديربي ندية وإثارة كبيرة بين جماهير الناديين، نظراً لرغبة كل منهما إثبات الأفضلية على حساب الآخر، إضافة إلى الأغاني والأهازيج التي تزيد من حماسة المدرجات.

وثانياً، سيشكل صراع المراكز بين الفريقين أحد أبرز العوامل التي ستقوي الصراع بين الفريقين على أرضية الملعب، حيث سيحاول الوصل بطل الموسم الماضي الإطاحة بالنصر من الصدارة وتجاوزه في جدول الترتيب في المقابل يسعى العميد إلى تعميق الفارق بينهما والحفاظ على موقعه في القمة.

كسر السيطرة

وثالثاً، سيعمل النصر على كسر سيطرة الوصل الذي تفوق عليه في 5 مباريات متتالية جمعتهما في الموسمين الماضيين، في المقابل سيحاول «الإمبراطور» تكريس هذا التفوق وتأكيد أفضليته في المواجهات الأخيرة.

أصحاب الخبرة

رابعا، يملك الفريقان العديد من اللاعبين المتميزين وأصحاب خبرة بإمكانهم قلب المعطيات في أي لحظة من المباراة، أبرزهم فابيو ليما صاحب 167 هدفاً في الدوري وهو هداف الفريق في لقاءات الديربي، وعلي صالح صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي في الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف وأسهم بـ7 تمريرات حاسمة.

ومن جانب النصر يوجد علي مبخوت الهداف التاريخي لدوري المحترفين بـ219 هدفاً إلى جانب المغربي عادل تاعرابت صاحب التجربة الطويلة في الملاعب الأوروبية والأكثر تألقاً في صفوف العميد، ولطالما شكل نقطة قوة الفريق في المباريات الصعبة سواء بتسجيله الأهداف أو تمريراته الحاسمة، أسهم تاعرابت هذا الموسم بتسجيل 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في مباراتين فقط.

تحدٍ خاص

خامسا، تشكل المباراة تحدياً خاصاً للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي خسر جميع مواجهاته أمام الوصل في الموسم الماضي، حيث خسر شرودر مباراته الأولى ضد الامبراطور بنتيجة عريضة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عندما كان مدرباً للعين ثم خسر 3 مواجهات تباعاً وهو على رأس الجهاز الفني للنصر منها خسارة ثقيلة في نهائي كأس رئيس الدولة بأربعة أهداف نظيفة، ولم ينجح المدرب الهولندي في تسجيل أي هدف في شباك الوصل في المقابل قبل 9 أهداف، لذلك سيكون حريصاً على تجنب الخسارة الخامسة على التوالي حتى لا تتكرس لديه «عقدة الوصل».

وأكد شرودر أن النصر سيواجه خصماً قوياً ومتطوراً، مشيراً إلى أن النصر بدوره يعد خصماً قوياً وسيحاول إظهار المزيد من القدرات والإمكانات أفضل مما قدمه في المباريات السابقة، وقال: ندرك تماما أننا نخوض مباراة قوية ضد بطل الدوري وهو خصم قوي وتطور كثيراً مقارنة بالموسم الماضي ولكن نحن أيضاً خصم عنيد وقوي وسنحاول تأكيد ذلك في الملعب.

وصرح شرودر أن تعادل الوصل في الجولة الأولى لا يعني تراجعه مقارنة بالموسم الماضي بل هو فريق متطور وأصبح أكثر قوة.

وأوضح المدرب الهولندي أنه لا يهتم بالأرقام والإحصائيات التي ترجح كفة الوصل في الموسمين الماضيين، مشيراً إلى أنه لكل مباراة حقيقتها على أرضية الملعب، كما رفض شرودر الاعتراف بأفضلية الوصل عليه في جميع المواجهات التي لعبها ضده وقال إن فريقه (النصر) كان أفضل في نهائي كأس رئيس الدولة وحتى في مباراة الإياب التي خسره بثنائية نظيفة.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن مباراة مهمة تنتظرهم في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، أمام النصر، الذي استهل مشواره هذا الموسم بصورة جيدة، بقيادة فنية مميزة، مشيراً إلى أن لاعبي «الإمبراطور» يتطلعون إلى المباراة بحماس كبير، لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد حصد الانتصار في المباراة الأخيرة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي فاز فيها الوصل على باختاكور الأوزبكي.

وأضاف ميلوش في المؤتمر الصحافي قبل مباراة «الديربي» أمام النصر، التي يستضيفها استاد زعبيل، أن جميع المباريات مهمة للوصل، والتي يتطلع من خلالها إلى حصد نقاط الفوز الثلاث، من بينها مباراة النصر، والتي قد تمثل حالة خاصة، كونها مباراة «ديربي»، مبدياً تفاؤله تجاه ما سيقدمه اللاعبون في المواجهة المرتقبة أمام «العميد». وعن مدى جاهزية ليما للمباراة، لم يكشف مدرب الوصل عن قراره تجاه مشاركة اللاعب، وقال إن ليما يعد من العناصر المهمة، ويملك الفريق عناصر قادرة على التعويض في مختلف المباريات، لافتاً إلى أنه لا توجد غيابات أخرى، باستثناء اللاعبين المصابين من فترة طويلة.

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