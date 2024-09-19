مدرب بني ياس يؤكد على جاهزية فريقه لمواجهة عجمان في الدوري الإماراتي

المصدر: وكالات

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أكد جواو بيدرو سوزا، المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي لكرة القدم على جاهزية فريقه لمواجهة عجمان غدا الجمعة، على إستاد بني ياس، بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية تصريحات مدرب مدرب بني ياس في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، حيث قال: "تنتظرنا مباراة أمام منافس مختلف.. وجاهزون لهذا التحدي".

أضاف سوزا: "هدفنا هو الخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية خاصة وأننا نلعب أمام جماهيرنا التي تدعمنا دائمًا، ولديها ثقة عالية في الفريق".

وأكد: "فيما يخص بداية الفريق في الدوري يجب أن نفهم أن المباريات تختلف مع اختلاف المنافسين، وكل مباراة تمثل تحديا مختلفا وبالتالي النتائج قد تتغير بناء على الأداء".

في المقابل، علق جوران توفيجدزيتش مدرب عجمان على مواجهة بني ياس، قائلاً: "أمامنا مباراة مهمة غدا.. بني ياس حظي ببداية جيدة في الدوري ونحترمهم ونأمل في أن نحظى بنتيجة إيجابية أمامهم".

وأضاف مدرب عجمان: "درسنا فريق بني ياس جيدًا وسنحاول أن نستغل نقاط القوة والضعف في المنافس".

وأثنى توفيجدزيتش على أداء لاعبي فريقه، قائلا: "نقدم كرة قدم جيدة، ولكن تنقصنا النتائج".

وأنهى مدرب عجمان تصريحاته، قائلا: "بشكل عام أنا راض عن أداء الفريق في المباريات السابقة، وكنا نستحق الفوز فيها وليس الخسارة وأنا أؤمن بقدرات الفريق في اللقاءات المقبلة".

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