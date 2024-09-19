تاعرابت أفضل لاعب في الدوري الإماراتي عن شهر أغسطس

المصدر: وكالات

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر أغسطس، في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري.

وفاز بجائزة أفضل لاعب، عادل تاعرابت لاعب النصر، متفوقاً على سردار أزمون (شباب الأهلي)، وسفيان رحيمي (العين)، وعثمان كامارا (الشارقة)، وأناتول أبانج (البطائح).

فيما توج بجائزة أفضل حارس مرمى، عبد الله التميمي حارس النصر، متفوقا على الثنائي زايد أحمد (الوحدة)، وعادل الحوسني (الشارقة).

وحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، ألفريد شرودر المدير الفني لفريق النصر متفوقا على أولاريو كوزمين (الشارقة)، وروني ديلا (الوحدة).

وجرت عملية التصويت من قبل الجماهير، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، خلال الـ 24 ساعة المخصصة للتصويت، حيث كانت الرابطة قد أعلنت أسماء المرشحين في كل الفئات الثلاث ودعت جماهير الأندية للمشاركة وحسم الجوائز لنجومهم المفضلين.

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