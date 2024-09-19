بعثة أبيض الشباب تُغادر إلى الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

المصدر: البيان

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غادرت صباح اليوم إلى دولة الكويت بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً لخوض مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر ، وتضم المجموعة إلى جانب منتخبنا منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

وضمت بعثة المنتخب أعضاء الجهاز الفني والإداري و 24 لاعباً اختارهم المدرب الوطني سليم عبدالرحمن وهم : زايد عبدالله ، علي الصفار ، عبدالله الشامسي ، يوسف أحمد ، فهد جاسم ، حمدان سعيد ، منصور البلوشي ، نهيان المعمري ،عبدالرحمن طلال ، محمد عبدالسلام ، عتيق عصام ، عبدالعزيز المرزوقي ، سيف الكعبي ، ماجد المهري ، حازم محمد ، سولومون سوسو ، راشد المزروعي ، أنطوني خياط ، غيث آل لوتاه ، غيث عبدالله ، عيد الحمادي ، عبيد سالم ، أحمد رائد وسيف الفارسي.

واستعد منتخبنا للتصفيات بشكل جيد ، حيث شارك في بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت في المملكة العربية السعودية واحتل المركز الثاني ، وأقام بعدها معسكراً خارجيأ في العاصمة الكرواتية ,زغرب, خاض خلاله 3 مباريات ودية أمام قطر وبولندا وكرواتيا ، وكانت آخر محطات الإعداد إقامة تجمع داخلي في منطقة جبل علي بدبي أدى خلاله مجموعة من الحصص التدريبية على فترتين صباحية ومسائية.

ويستهل منتخبنا مشوراه في التصفيات يوم السبت 21 سبتمبر الحالي بمواجهة منتخب لبنان الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات ، وفي يوم الإثنين 23 سبتمبر سيواجه منتخب جزر ماريانا الشمالية ، بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية يوم 27 سبتمبر ، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب الكويت المستضيف يوم 29 سبتمبر.

وتشهد التصفيات مشاركة 45 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات المقررة في الصين 2025 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

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