«الأبيض» يحتفظ بـ «المركز 69» في تصنيف «فيفا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ منتخبنا الوطني لكرة القدم بالمركز الـ 69 عالمياً، للمرة الثالثة على التوالي، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري، الذي صدر اليوم الخميس، بعد فوزه على قطر بنتيجة 3-1، وخسارته من إيران بهدف دون رد، في تصفيات المرحلة الثالثة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحافظ منتخب الأرجنتين، بطل العالم وبطل «كوبا أمريكا»، على صدارته للتصنيف العالمي، متقدماً على فرنسا التي تعرضت لخسارة مدوية من إيطاليا بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تضمد جراحها بالفوز بثنائية على بلجيكا في الجولة الثانية، وحافظت إسبانيا بطلة أوروبا 2024 على المركز الثالث في التصنيف، ثم إنجلترا رابعاً، والبرازيل خامساً، وبلجيكا سادساً.

وتقدم المنتخب الياباني إلى المركز 16 عالمياً، محافظاً على صدارته للمنتخبات الآسيوية، مستفيداً من انطلاقته القوية في تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة إلى كأس العالم، بفوزه على الصين 7-0، وعلى البحرين 5-0، وجاء منتخب إيران في المركز 19، والثاني آسيوياً، ومنتخب كوريا الجنوبية في المركز 23، والثالث على الصعيد القاري، فيما سجل منتخب قطر تراجعاً كبيراً بـ 10 مراكز، حيث تأخر إلى المركز 44، بعد خسارته من منتخبنا الوطني، وتعادله مع كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم.

واحتفظ المنتخب المغربي بالمركز 14 عالمياً والأول أفريقياً وعربياً، وتقدم المنتخب المصري 5 مراكز، ليحتل المركز 31 عالمياً والثاني عربياً، كما قفزت تونس 5 مراكز، لتحتل المرتبة 36 عالمياً والثالثة عربياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز