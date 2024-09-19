الوحدة يضم الظهير البرتغالي «جوجا»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعاقد الوحدة مع الظهير البرتغالي الشاب غونسالو مورا «جوجا» قادماً من نادي بوتيمونينسي البرتغالي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم. وأكد النادي في بيان على حسابه على موقع التواصل «إكس» إن التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً يأتي ضمن الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق وتبني المواهب الكروية.

ورحب مجلس إدارة النادي بالوافد الجديد، موجهاً الشكر إلى النادي البرتغالي على تعاونه في إتمام إجراءات انتقال اللاعب. وأكد جوجا أن الانتقال للوحدة يمثل خطوة كبيرة في بداية مشواره الكروي وأنه يسعى لإسعاد جماهير العنابي.وتعد صفقة جوجا السابعة التي يبرمها الوحدة خلال الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

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